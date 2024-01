Busta paga, con questo stratagemma (legalissimo) puoi alzare il netto di tantissimo: arrivi anche a 1000€ in più

Scopriamo come fare per evitare di “regalare” i soldi allo stato: ecco come ottenere più soldi dalla nostra busta paga.

Il salario minimo è un provvedimento che è stato promulgato in diverse nazioni europee, a partire, ad esempio, dalla vicina Spagna; sembra, invece, che in Italia siamo ancora molto lontani da questa piccola vittoria per i lavoratori.

Al momento il salario minimo medio è inferiore a molti dei dati degli altri paesi, ed è questo uno dei motivi per cui il lavoro nel nostro Paese sembra essere in forte crisi.

Tra contratti di pochi mesi, stipendi bassi e pochi diritti per i lavoratori autonomi, le persone che hanno un’occupazione sono difficilmente soddisfatte della propria attività o della propria quotidianità, visto che il rapporto tra quanto lavorano e la loro remunerazione non sembra essere equilibrato.

Tutto ciò, ovviamente, dipende anche dalla tassazione, ovvero la parte che viene detratta dal lordo del nostro stipendio: una volta raggiunto il netto, questo risulta essere basso. Vediamo come fare per ottimizzare questo stipendio.

Busta paga: gli accorgimenti

Per fare sì che il netto in busta paga possa aumentare, è possibile rivolgersi al proprio commercialista, tenendo presente alcune detrazioni fiscali di cui è possibile approfittare e che ci spettano di diritto.

Ogni mese, infatti, un lavoratore dipendente deve versare i contributi INPS, INAIL e le trattenute e addizionali IRPEF: si tratta di contributi obbligatori che non possiamo fare a meno di versare nelle casse statali. L’ammontare di queste tasse dipende dalla retribuzione lorda del lavoratore.

Come fare

La soluzione è quella di portare in detrazione più spese sanitarie e di istruzione possibili: questo può fare sì che lo Stato, dopo aver verificato alcuni requisiti, debba rimpinguare le tue casse di una parte degli importi che hai speso in aree che spetta proprio alle casse statali soddisfare.

Per sapere nel dettaglio come funziona, bisogna rivolgersi il più delle volte a un professionista del settore, che può delucidare a fondo proprio riguardo a questo tipo di compensazioni. Non di rado avviene che si possono perdere dei soldi per semplice ignoranza, o perché non siamo entrati in contatto con la persona giusta che potesse aiutarci. Siete pronti ora a pretendere tutto ciò che vi spetta? Finalmente avrete un netto in busta paga più che rispettabile.