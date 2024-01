Aspirapolvere, con questo sistema dici addio ai consumi: ti basta premere un bottone | Fallo ogni giorno

Stop ai consumi elettrici alti passando l’aspirapolvere: si tratta di un gesto semplicissimo, basta sapere dove premere.

Le faccende di casa sono già molto faticose, e bisogna avere alcune accortezze per non farle diventare anche molto dispendiose.

Ormai quasi tutti posseggono un aspirapolvere, uno strumento che permette di togliere polvere o sporco dal pavimento in modo efficace e con una fatica molto minore rispetto alla semplice scopa.

Soprattutto chi ha case molto grandi oppure animali da compagnia, lo utilizza molto spesso e per diverse ore a settimana, pertanto a fine mese i consumi saranno piuttosto consistenti.

Insomma, bisogna avere un occhio anche al consumo, e da oggi, con questo piccolo trucchetto, è possibile occuparsi di casa con l’aspirapolvere senza spendere un occhio della testa: vediamo come.

Un aspirapolvere con pochi consumi

Di questo elettrodomestico ce ne sono moltissime marche, taglie e modelli, ed è ovvio che anche da questi fattori dipende la bolletta che giunge a fine mese.

Ad esempio, un aspirapolvere meno efficace sarà utilizzato più spesso, ad esempio, sporcandosi prima la casa, e quindi potrebbe superare gli altri in termini di consumi. Ultimamente ne è uscito sul mercato uno proprio per chi si preoccupa del prezzo dell’energia elettrica.

La nuova Rowenta

L’aspirapolvere in questione è presente in vendita sul gigante dell’e-commerce Amazon. Tra le caratteristiche elencate sul sito del venditore ce ne è una che riguarda proprio l’efficienza energetica: “Eccellente efficienza energetica: con motore 450 W per un basso consumo energetico”. Questo è il segreto dell’economia del consumo di Rowenta Silence Force, che ha diverse peculiarità decisamente positive.

Tra queste, ad esempio, un design unico e leggero, un sacco silenzioso, per ottenere una aspirazione che fa un rumore minore rispetto agli articoli simili, garanzia per due anni e prestazione anti-allergie. la sua valutazione su Amazon è davvero altissima: gli utenti hanno valutato in modo così positivo da raggiungere un giudizio complessivo di 4,5 su 5, un giudizio basato su 1.484 giudizi. Se ancora siete in dubbio vi basterà andare sulla pagina di Amazon e leggere nel dettaglio le caratteristiche tecniche di Rowenta Silence Force per capire tutti i suoi vantaggi concentrandovi sulla parte delle caratteristiche di efficienza energetica. Sembra essere giunto il momento di procurarsi un elettrodomestico che contribuisca a un ottimizzazione dei consumi.