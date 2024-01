Forno, è proprio lui che ti devasta a fine mese: accendilo solo ed esclusivamente così da domani | Risparmi centinaia di euro

Arriva un trucco per risparmiare sulle bollette quando accendi il forno: ecco qual è e tutti i dettagli da sapere

Il forno è uno tra gli elettredomestici che più utilizziamo nelle nostre case e che allo stesso modo è quello tra i più energivori. Dal momento della sua accensione già parte un contatore collegato alla fornitura elettrica che inizia a girare.

Staccare la spina al forno non risolverebbe il problema consumo e in ogni caso rinunciare al suo utilizzo comporterebbe non cucinare diversi nostri preferiti.

Sul commercio esistono diverse tipologie di forni: elettrico, a gas, a microonde, a legna, ecc. ognuno con dei tempi di utilizzo e di cottura diversi.

Avendo un forte impatto sui consumi, però, si rende necessario seguire dei piccoli accorgimenti per cercare di limitare i costi ed evitare ai avere soprese nelle bollette.

I consumi del forno

Basandoci su un consumo effettuato in mezz’ora di accessione, il costo del forno elettrico si basa su tre fattori. Il primo la potenza dell’elettrodomestico, il secondo dalla capienza e il terzo dalla tariffa che il proprio fornitore di energia elettrica applica.

In linea generale, più il fornetto è potente maggiori saranno i consumi di elettricità. Di conseguenza, tenderanno a salire all’aumentare della capienza del forno, in quanto essendo più grande richiede più tempo per ottenere un calore uniforme al suo interno alla temperatura impostata e desiderata. A parte questo, si può affermare che la spesa su mezz’ora di forno è sempre inferiore a 1 euro, anche quanto il fornetto non è quello di ultima generazione e quindi non di alta efficienza energetica.

Forno: come ridurre i consumi

Quando si utilizza il forno elettrico, si può optare su due possibili scelto per poter abbassare i consumi sulla bolletta. Anche se si utilizza per poco tempo, come prima cosa cosigliabile vi è quella di acquistare/utilizzare un forno ad alta efficienza energetica, in quanto con questo tipo di elettrodomestico i consumi sono dimezzati rispetto a quelli tradizionali elettrici. Inoltre, se si possiede un contratto della luce a tariffa multioraria, conviene accendere il forno al di fuori della fascia oraria di punta ovvero quella che va dalle ore 8 fino alle 19 della sera.

Seconda accortezza, riguardo l’uso del forno elettrico, quando lo utilizziamo non è necessario usare la fase di preriscaldamento. Nonchè evitando di aprire continuamente lo sportello del forno e optando quando è possibile, la cottura in modalità ventilata anzichè quella statica. Questo ci permetterà di abbassare ancora di più il consumo e risparmiare sulle bollette.