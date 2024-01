Elettrodomestici, tuo figlio ti ruba i soldi mentre dormi: stacca subito la spina a questo apparecchio | Consuma anche se non lo usa

Attenzione agli sprechi anche mentre dormite: se vi distraete chiunque può utilizzare troppa elettricità, la bolletta sarà salatissima.

In questo periodo l’occhio sulle bollette di gas ed elettricità è sempre più attento viste le brutte sorprese che ci sono state da qualche anno a questa parte per via di alcuni fattori nazionali e mondiali che hanno influenzato il prezzo delle risorse.

Dopo le proteste in piazza e alcuni provvedimenti e accordi internazionali, quest’anno la situazione sembra comunque piuttosto critica, visto anche il caro vita che ha investito le risorse primarie come i generi alimentari e non solo.

Pertanto, gli italiani non rinunciano al risparmio e tendono a accendere, ad esempio, i riscaldamenti o la pompa di calore solo quando è strettamente necessario: fortunatamente finora l’inverno non è stato poi così rigido.

Ci sono altre cose, però, a cui non molti riescono ancora a fare attenzione: si tratta di alcuni apparecchi elettronici che consumano molto nonostante non vengano utilizzati.

Elettrodomestici succhia-energia

La lotta agli sprechi è importante sia per il nostro portafoglio ma anche per il benessere del pianeta: se non si trovano delle energie sostenibili in fretta e non vengono applicate a tappeto, la situazione continuerà a peggiorare.

Ci sono tante cose che possiamo fare nel nostro piccolo, tra queste c’è anche quella di spegnere gli apparecchi elettronici che, in realtà, sono in stand-by. Non tutti sembrano farci caso, ma quando vediamo una piccola luce accesa anche quando la tv è spenta, ad esempio, sarebbe bene chiedersi se non sia in realtà solamente in modalità di riposo. Vediamo quali prodotti consumano di più in questa modalità.

Cosa spegnere prima di andare a letto

Tra i prodotti elettronici che rimangono in stand-by e consumano di più ci sono proprio le console per videogiochi come Playstation e xBox tra le più famose. Ricordate sempre, quindi, ai vostri figli di spegnere sempre definitivamente la console dopo aver finito di giocare.

In questo modo risparmierete sulla bolletta dell’elettricità. Tra gli altri elettrodomestici che assorbono energia anche da spenti, ci sono il forno a microonde, la televisione, la caffettiera elettrica, il telefono cordless, il computer e il caricabatterie. Non sono certo pochi, e quasi tutti sono presenti in ogni casa: prima di andare a dormire, o, più in generale, quando non li utilizzare, sarebbe un’ottima abitudine quella di staccarli sempre dalla presa elettrica dopo averli spenti in modo definitivo.