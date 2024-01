Pannelli solari, montali subito in questo modo: li paghi la metà esatta | Un regalo per tutti gli Italiani

Per chi volesse installare i panelli solari esiste la possibilità di montarli pagando solo la metà: ecco come

I pannelli fotovoltaici hanno l’obiettivo principale di produrre elettricità a costi ridotti e a impatto zero sull’ambiente. Il loro compito è catturare proprio i raggi solari per poi trasformarli in energia elettrica completamente pulita, proprio perchè proviene dal sole.

Le celle sono generalmente ricoperte da un vetro protettivo in grado di aumentare il rendimento dei pannelli e contestualmente proteggerli, mentre i bordi sono di alluminio.

La loro installazione avviene sulle coperture degli edifici perchè in altezza sono facilmente raggiungibili dai raggi solari.

E’ bene specificare che tuttavia il termine pannelli solari fa riferimento ad un impianto che invece dell’irraggiamento sfrutta il calore del sole e produce energia destinata a riscaldare le nostre case o a generare acqua calda.

Agevolazioni per i pannelli solari

Arrivano buone notizie per coloro che stanno pensando di installare un impianto fotovoltaico. Sono infatti presenti delle interessanti agevolazioni fiscali che permettono di ottenere non solo la riduzione dell’IVA (che già per il fotovoltaico è al 10%, anziché al 22%), ma anche alle detrazioni d’imposta sull’imponibile Irpef a cui ogni persona fisica dotata di reddito viene sottoposta. È possibile distinguere 2 diverse tipologie di detrazioni: detrazioni fiscali al 50%, detrazioni fiscali al 65%.

Le prime sono dedicate alle ristrutturazioni edilizie; il fotovoltaico ed i sistemi di accumulo rientrano in questa tipologia di interventi, detraibili al 50%.Tra le altre spese detraibili abbiamo: l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, porte esterne, la sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione o impianti dotati di generatore a biomassa (pellets, truciolato). Le seconde invece quelle al 65%, fanno riferimento ai prodotti e servizi relativi al risparmio energetico. Tra i principali vi sono:installazione di pannelli solari termici (per la produzione di acqua calda sanitaria); interventi per l’isolamento termico dell’edificio (coibentazioni, cappotti, sostituzione serramenti, pavimenti, ecc.); sostituzione di impianti di riscaldamento; installazione di caldaie a condensazione; installazione pompe di calore;realizzazione di sistemi geotermici.

Detrazioni fiscali 50% fotovoltaico

Una volta specificata bene la differenza tra detrazione fiscale al 50% e detrazione al 65% possiamo adesso concentrarci sul fotovoltaico. Grazie all’agevolazione fiscale al 50%, l’impianto fotovoltaico e l’eventuale sistema di accumulo verranno pagati la metà del loro prezzo, dimezzando i tempi di rientro dell’investimento.

La detrazione 50% è destinata anche per le batterie di accumulo, se asservite all’impianto fotovoltaico domestico, e lo sgravio può essere suddiviso tra coniugi o tra gli abitanti di un condominio.