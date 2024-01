730, da oggi puoi detrarre anche queste spese: risparmi un capitale | Il commercialista non te lo dirà mai

Arrivano notizie positive per il 730, da oggi è possibile detrarre una spesa che in pochi sanno: ecco quale e tutti i dettagli

Il modello 730, rivolto principalmente ai lavoratori dipedenti e ai pensionati, è un modello di dichiarazione che permette di ottenere notevoli vantaggi grazie anche alla facilità di compilazione. Il contribuente infatti, non deve eseguire nessun tipo di calcolo in quanto il rimborso o eventuali trattenute, avviene direttamente nella busta paga.

Tra le possibili spese detraibili in pochi sanno che rientra anche quella relativa al trasporto scolastico. Per coloro infatti che sostengono questo costo potranno ottenere uno sconto del 19%.

In linea generale si può affermare che chi paga l’autobus per portare i figli a scuola, potrà portare questa spesa in detrazione fiscale anche quando il servizio non è organizzato dall’istituto scolastico in questione. Vale quindi, anche nel caso l’organizzazione provenga dal Comune o da soggetti terzi.

A specificare meglio questa opzione è la stessa Agenzia delle Entrate che parla di detrazione dell’abbonamento per i mezzi pubblici quando l’utilizzo degli stessi è essenziale per muoversi verso e dalla scuola. Dal prossimo 23 maggio sarà possibile compilare il modello 730 con le voci relative ai mezzi di trasporto scolastico. Ecco come fare senza sbagliare.

Detrazione spese del trasporto scolastico: quello che c’è da sapere

Innanzitutto è necessario sapere che esiste un limite massimo per tutte le spese scolastiche ammesse in detrazione: 800 euro. A determinarela soglia per il calcolo del rimborso Irpef rientrano anche le spese relative al trasporto scolastico. Nel caso di diversa organizzazione del trasporto da quella scolastica, ai contribuenti spetta una detrazione del 19% della spesa. Nello specifico tra i costi detraibili concorrono quelli sostenuti per le scuole dell’infanzia, della scuola elementare e della scuola secondaria di secondo grado.

Per chiedere la detrazione bisogna fare riferimento, nella Sezione 1, alle parti contrassegnate da E8 a E10. La voce del trasporto scolastico corrisponde al codice 12 con la voce ““Spese per istruzione diverse da quelle universitarie”. Qualora si dichiari un’importo di spese pai al limite massimo (800 euro), il rimborso Irpef corrisposto sarà pari a 152 euro.

Cosa fare per richiedere la detrazione del trasporto scolastico

Le spese impiegate per il servizio, dovranno essere documentate con la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento. Nella causale dovrà essere riportato il servizio di trasporto scolastico, e dovrà essere specificata scuola di frequenza e nome e cognome dell’alunno.

Nel caso di pagamento in contanti o bancomat, al costo dovrà essere allegata un’attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola. Nell’attestazione deve esserci l’importo della spesa e i dati dell’alunno o studente. Se l’esborso è stato fatto per più alunni da un unico soggetto sarà necessario accedere alla detrazione con diverse attestazioni per ciascun alunno.