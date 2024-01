Alba Parietti, la tragedia accaduta troppo in fretta: “È morta…per disgrazia” | Non hanno fatto nulla per salvarla

Alba Parietti, la nota star italiana coinvolta in un tragico episodio: tutti i suoi fan sono rimasti completamente a bocca aperta.

Un’attrice, una diva, una celebrità: Alba Parietti rappresenta un’epoca della televisione italiana e non solo, è stata capace anche di stare al passo con i tempi apportando modifiche al proprio ruolo pubblico e occupandosi anche di alcune vicende che le stanno particolarmente a cuore.

Alba, infatti, è molto seguita anche online, ovvero sui social network, che la stella utilizza per condividere momenti della propria vita con i suoi fan, ma anche sue opinioni in merito a persone ed eventi dai quali, per una ragione o un’altra, si sente vicina.

Quest’ultima è una eventualità che si è verificata proprio ultimamente, e Alba non ha certo mancato di farsi sentire con i propri follower, diversi dei quali le hanno dato piena ragione.

Sembra, comunque, che un tragico avvenimento abbia segnato la storia della nota diva della televisione: si tratta di qualcosa che ha fatto sì che a dilagare tra i fan fosse un’angoscia imperitura.

Cosa è accaduto

Tutta la questione si svolge proprio attorno a un post che Alba Parietti ha condiviso ultimamente sul proprio profilo Instagram, esprimendosi su un fatto di cronaca che ha coinvolto anche un’altra persona appartenente al mondo dei media.

Si tratta di Selvaggia Lucarelli, nota giornalista e da qualche anno anche giudice del famoso show del sabato sera Ballando con le Stelle.

Le parole di Alba

Il caso di cronaca a cui ci si riferisce è proprio quello della defunta ristoratrice Giovanna Pedretti, che si pensa si sia uccisa. Pedretti era stata coinvolta in uno scandalo mediatico, collegato poi anche a un intervento di Lucarelli e del compagno Biagiarelli, molto chiacchierato, svoltosi tra le recensioni del suo ristorante.

Parietti si esprime soprattutto in merito al comportamento, secondo lei non adeguato, della giornalista, scrivendo nel lungo post: “il mio primo pensiero quello dove mi porta la mia sensibilità è che una persona comunque è morta e che io a torto o a ragione, per fato per disgrazia o per colpa mia gli ho tolto la vita”, ha scritto. Tra i commenti il popolo del web sembra dividersi, ma una cospicua quantità appare essere d’accordo con la diva Alba.