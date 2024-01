Pensioni, ecco l’aumento per tutto l’anno: 2000€ in più per tutti voi | Richiedilo così

Grandi novità in tema di pensioni: si prospettano finalmente degli aumenti in questo ambito, ecco come fare per ottenerli.

La pensione è ormai un miraggio per moltissimi giovani, eppure, per fortuna, per le persone che oggi sono già in pensione sembrano esserci delle ottime novità.

Si tratta di uno strumento che utilizzò già il governo Berlusconi: si sa che, oggi, servirebbe più che mai un aumento visto che il caro vita imperversa e non poco.

Infatti per una serie di fattori nazionali e internazionali, la quotidianità delle persone è diventata molto più dispendiosa, proprio per i beni primari come ad esempio i generi alimentari o le bollette, necessarie per provvedere a una casa calda in inverno e fresca in estate.

Per ovviare a questo problema, il partito Forza Italia vorrebbe riproporre il famoso aumento al milione di Berlusconi, vediamo insieme come funziona.

Pensioni: l’aumento

Entro fine legislatura, Forza Italia si propone di portare le pensioni minime a ben 1000 euro al mese, un traguardo al momento ben lontano dall’essere raggiunto nonostante le varie operazioni governative in tale senso.

L’incremento al milione è uno strumento di cui non tutti possono beneficiare: bisogna rientrare in alcuni parametri e quindi avere certi requisiti sia di tipo economico che di tipo anagrafico.

I parametri

Non solo: bisogna tenere presente che l’importo della maggiorazione non è sempre fisso, anzi, varia tutti gli anni, di pari passo con il limite di reddito: tutto ciò è soggetto a una rivalutazione che dipende da molti fattori. Ad esempio, se ci fosse riconosciuto l’incremento al milione del 2024, allora bisognerebbe fare fede ai documenti pubblicati il primo gennaio di questo anno dall’ente di previdenza sociale INPS.

Per beneficiare dell’incremento bisogna avere almeno 70 anni, seppure con alcune variazioni; il limite di reddito, invece, è uguale per tutti anche se è soggetto a rivalutazioni. I parametri del richiedente devono essere i seguenti: reddito individuale del richiedente non deve superare i 9.555,65 euro, mentre il reddito coniugale (se il richiedente risulta sposato) non deve superare i 16.502,98 euro. Questi sono gli importi aggiornati al 2024, l’anno in corso: come abbiamo detto, il prossimo anno potrebbero variare per via della rivalutazione. All’interno del reddito devono essere incluse tutte le entrate, con pochissime eccezioni: fate attenzione, quindi, e possibilmente fatevi aiutare da un professionista del settore.