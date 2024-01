Condizionatore addio, arriva la svolta per tutti gli Italiani: con questo hai casa fredda o calda e spendi zero

E’ arrivata una clamorosa svolta che permette di ottenere caldo o freddo senza dover usare il condizionatore: ecco di cosa si tratta

La precedente estate è stata sicuramente una delle più calde registrate nella storia. Temperature altissime e una afa umida è afosa ha caraterizzato la stagione.

Un anticiclone africano ha investito il nostro Paese e non è stato per nulla facile difendesi da un caldo così forte. Le conseguenze di questo bollente clima non sono state poche.

Gli anziani sono stati i più colpiti, molti i decessi che sono avvenuti proprio di persone che non sono riuscite a sopportare le bollenti temperature. Ma non solo, difficile è stato anche per chi non era in possesso di un valido strumento per rendere più fresca l’aria.

I più fortunati sono stati sicuramente coloro che disponevo di un condizionatore, un valido alleato per sconfiggere condizioni cocenti che non facevano respirare. Eppure averlo, signfica avere prima di tutto spazio e poi la possibilità di poterlo acquistare. Tuttavia, esiste un rimedio che in pochi sanno in grado di raggirare questo problema…

La giusta alternativa al condizionatore

Come è noto utilizzare il condizionatore e soprattutto il suo uso prolungato comporta dei consumi eccessivi che si ripercuotono su un aumento notevole delle bollette.

Per evitare quindi grossi sprechi vi è il rivale per eccellenza del condizionatore: il ventilatore. Sicuramente non sarà così potente da raffreddare in maniera rapida la casa, i suoi consumi sono bassissimi. Il ventilatore infatti consuma 50 Watt all’ora, il condizionatore 700 Watt, quasi 15 volte di più.

Ecco perchè scegliere il ventilatore al condizionatore

In termini di costi, la differenza relativa ai consumi tra condizionatore e ventilatore è abbissale. Usando il condizionatore per 5 ore al giorno costa 1,5 euro; acceso dodici ore al giorno, si passerebbe addirittura a 3 euro. Al termine dell’estate questo si traduce in una spesa aggiuntiva di 160 euro. I valori del ventilatore invece, sono nettamente differenti; acceso dodici ore costa i 2 e i 5 centesimi all’ora, pertanto dai 25 ai 60 centesimi al giorno.

Per chi non volesse rinunciare al condizionatore, sarebbe opportuno utilizzare un modello di ultima generazione. Abbassando ogni volta i gradi dell’aria, attraverso il condizionatore, comporta un aumento dei consumi con un annessa bolletta molto cara. In realtà, la regola generale è che non si dovrebbe mai scendere sotto i 25 gradi e lo stesso scarto non dovrebbe mai superare i 6 gradi. Importante è anche il luogo di apposizione del condizionatore e la struttura generale della casa. Anche comprendere dove batte il sole è un elemento da tenere in considerazione, insieme a tanti altri.