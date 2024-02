Dargen D’Amico mette a tacere Amadeus: “ora fammi dire una cosa” | E’ un vomito di parole

Colpo di scena clamoroso sul palco del teatro dell’Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo. Il cantante in gara tra i big Dargen D’Amico si è lasciato andare ad uno sfogo shock.

Seconda serata ricca di colpi di scena per il pubblico del Festival di Sanremo. Le polemiche infatti sembrano non mancare mai e la lista è in tal senso ormai molto lunga. Nel corso di questa serata si è aggiunto un caso clamoroso ossia quello del cantante Dargen D’Amico.

Questi infatti si è esibito dopo essere stato presentato dal collega Diodato che si è anche complimentato con lui dopo il discorso fatto da Dargen durante la prima serata.

Un discorso che ha attirato l’attenzione di tutti, addetti ai lavori compresi, e il cantante ha scelto di fare una piccola precisazione.

Festival di Sanremo, il discorso di Dargen D’Amico: cosa è accaduto

Durante la prima serata del Festival, il cantante si è quindi esibito con il suo brano dal titolo Onda Alta. Subito dopo l’esibizione, Dargen ha chiesto al conduttore di poter fare una dedica speciale ad una sua nipote. L’artista ha quindi sottolineato: “Dedico questa canzone alla mia nipotina Marta che studia a Malta. Lei è fortunata. Ma non tutti sono così fortunati nel Mediterraneo: ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua senza cibo. Il nostro silenzio è corresponsabilità: la storia e Dio non accettano scena muta. Cessate il fuoco“.

Un vero e proprio invito al cessate il fuoco per proteggere i bambini che sono senza dubbio i più indifesi. Le parole del cantante non sono passate inosservate e hanno scatenato gli addetti ai lavori che nelle ore successive hanno parlato di un messaggio politico da parte di Dargen. Commenti che hanno spinto il cantante a fare un deciso intervento.

Dargen D’Amico, le sue parole al Festival: tutti sotto shock

Il cantante si è quindi esibito anche in questa seconda serata del Festival. Dopo aver cantato si è però preso di nuovo la scena e, con il permesso di Amadeus, ha fatto una precisazione: “Io ieri non volevo essere politico, nella mia vita ho commesso tanti peccati ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica, ero semplicemente guidato dall’amore”.

Con un pizzico di ironia, il cantante ha quindi spiegato cosa davvero lo ha spinto a mandare un messaggio così importante. Parole che sono state accolte con un applauso dal pubblico presente e dal favore degli utenti social.