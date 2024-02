Sanremo 2024, tutto ciò che devi sapere sulla terza serata: ospiti, co-conduttori, votazioni

Ecco tutto quello che accadrà nel corso della serata di giovedì 8 febbraio sul palco del teatro Ariston durante il Festival di Sanremo: dagli ospiti ai co conduttori.



Con la terza serata, quella di giovedì 8 febbraio, anche l’edizione del Festival di Sanremo 2024 si avvia alla sua fase finale: ancora due giorni, infatti, e si scoprirà il nome del vincitore di questa quinta edizione della kermesse canora condotta ancora da Amadeus.

Il presentatore, che ha già ottenuto un grande successo con le sue prime quattro edizioni del festival, ha deciso di chiudere in bellezza il suo percorso al teatro Ariston realizzando una grande festa che in queste cinque serate coinvolgerà alcuni degli amici del conduttore, da Lorella Cuccarini a Fiorello, passando per Marco Mengoni, che ha trionfato lo scorso anno con il brano Due Vite, arrivando a Giorgia e Teresa Mannino.

Non mancheranno nemmeno gli ospiti internazionali, da Russell Crowe a John Travolta e le grandi eccellenze italiane, tra cui Giovanni Allevi.

Al centro di tutto come sempre le canzoni, a cui Amadeus è molto legato. Proprio per questo, quest’anno i cantanti in gara sono ancora di più rispetto allo scorso anno e sono arrivati addirittura a quota 30.

I co-conduttori e gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2024

Cosi come è accaduto nelle prime due serate del Festival di Sanremo 2024, in cui i co-conduttori sono stati Marco Mengoni e Giorgia con ospiti quali Leo Gassman, il cast di Mare Fuori e John Travolta, anche per la terza serata del Festival di Sanremo non mancheranno gli ospiti e i nomi prestigiosi che vestiranno i panni di co-conduttori, affiancando il presentatore nel corso della serata e realizzando con lui momenti divertenti alternati a momenti più seri e commoventi.

Per quanto riguarda la figura del co-conduttore, questa sarà affidata a Teresa Mannino, comica siciliana che ha raggiunto il successo grazie a Zelig e che in questi anni si è cimentata anche nella recitazione, oltre che nell’intrattenimento. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, a salire sul palco del teatro Ariston saranno Sabrina Ferilli ed Eros Ramazzotti.

I cantanti che si esibiranno giovedì 8 febbraio

Nella serata di giovedì 8 febbraio ad esibirsi saranno 15 dei cantanti in gara quest’anno, dopo la serata di martedì in cui si sono esibiti tutti e trenta e quella di mercoledì dove ad essersi esibiti sono stati i primi 15 cantanti.

A presentare le loro performance saranno gli artisti che si sono già esibiti nella serata di mercoledì e gli abbinamenti avverranno tramite un sorteggio. Per quanto riguarda le modalità di voto, restano le stesse della serata precedente e quindi a votare sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, e la giuria delle radio.