Teresa Mannino, quando ti diremo quanto guadagna a Sanremo ti cederanno le gambe: una cifra da urlo

Teresa Mannino sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024 accanto ad Amadeus: ecco quanto guadagnerà la comica per una sola serata. Una cifra da urlo.



Anche quest’anno Amadeus è il conduttore del Festival di Sanremo, la kermesse canora più importante del nostro Paese nonché la più famosa, seguita ogni sera da milioni di telespettatori curiosi di scoprire e ascoltare i brani in gara e arrivare alla serata di sabato per sapere il nome del vincitore dell’attuale edizione. Questi succederà a Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione del festival, con il brano Due vite.

Il presentatore anche per questa edizione sta facendo di tutto per stupire il pubblico da casa e quello presente nel teatro Ariston, non solo con i brani dei cantanti in gara ma anche con ospiti internazionali e co-conduttori che hanno fatto la storia della televisione.

Nella serata di martedì a condurre la kermesse canora insieme ad Amadeus è stato Marco Mengoni, reduce dal grande successo dello scorso anno. Mentre nella serata di mercoledì, il ruolo di co-conduttrice è andato alla cantante Giorgia che nel 1995 ha trionfato proprio sul palco del Festival di Sanremo con il brano Come saprei.

Invece, questo giovedì con Amadeus vedremo Teresa Mannino, mentre venerdì il ruolo spetta a Lorella Cuccarini, oggi impegnata nella trasmissione Amici di Maria De Filippi e infine sabato il ruolo sarà di Fiorello, grande amico di Amadeus.

Teresa Mannino, la conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo: chi è?

Dopo Marco Mengoni che ha aperto il Festival di Sanremo 2024, affiancando Amadeus nella conduzione della kermesse canora martedì 5 febbraio e Giorgia, che invece ha presentato il Festival nella serata di mercoledì 6, la serata di giovedì è nelle mani di Teresa Mannino.

Teresa Mannino è una comica, attrice e conduttrice siciliana che, dopo essersi laureata in filosofia all’Università di Palermo, ha iniziato la sua carriera nel mondo del teatro e della televisione, con diverse incursioni anche al cinema. Il grande successo per Teresa è arrivato con la partecipazione a Zelig, ma con il passare del tempo la Mannino ha iniziato una carriera anche al cinema lavorando con attori come Paolo Conticini, Massimo Boldi e Checco Zalone.

Quanto guadagna Teresa Mannino come co conduttrice del Festival di Sanremo

Da quanto è diventata nota la notizia che Teresa Mannino sarebbe stata tra i co-conduttori del Festival di Sanremo 2024, sono stati in molti a chiedersi quale sarebbe stata la somma percepita dalla comica e attrice per affiancare Amadeus in questo ruolo per lei inedito.

Ebbene, stando alle indiscrezioni emerse sul web sembra proprio che la cifra che percepirà Teresa Mannino per salire sul palco del teatro Ariston è pari a 25mila euro.