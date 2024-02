Donatella Rettore furiosa con Amadeus: “Figli e figliastri” | Successo tutto a un passo da Sanremo

Donatella Rettore torna a parlare del Festival di Sanremo e lancia delle accuse ad Amadeus: ecco cosa è successo alla cantante.



Da quando Amadeus è diventato il presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo, molti giovani sono tornati ad appassionarsi alla kermesse canora più famosa del nostro Paese e anche per i cantanti il festival è tornato ad essere una grande opportunità per affermarsi nel panorama musicale italiano e internazionale.

È il caso di Mahmood, che partito da Sanremo giovani, ha vinto il suo primo festival con Soldi, tornando poi a trionfare nel 2022 in coppia con Blanco. Il loro brano Brividi, infatti, sin dal primo ascolto è stato il favorito da parte della giuria e del pubblico a casa che non ha avuto dubbio su a chi assegnare questa vittoria.

Il Festival di Sanremo però ogni anno porta con sé anche tante polemiche, alcune più accese di altre e sono spesso gli stessi artisti in gara a lamentarsi per alcuni episodi.

Questo è quello che è accaduto nel 2022 a Donatella Rettore, che ha partecipato in coppia con Ditonellapiaga, duettando sulle note di Chimica.

Donatella Rettore contro Amadeus

Nel corso della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, Donatella Rettore si è esibita in coppia con Ditonellapiaga, portando sul palco un brano particolare, intitolato Chimica, che è molto piaciuto ai telespettatori. In occasione della serata delle cover, però, la cantante ha accusato Amadeus di fare dei trattamenti di favore e di avere “figli e figliastri”.

Il motivo è legato al fatto che la Rettore avrebbe voluto portare sul palco un medley dei suoi più grandi successi, ma non le è stato possibile perché non si trattava di brani che avevano fatto la storia del Festival. Lo stesso però non è accaduto a Gianni Morandi e Jovanotti, che hanno potuto portare alcuni dei loro brani più famosi nonostante non facessero parte del Festival, come riportato da Il Messagero, a cui la cantante ha rilasciato una lunga intervista.

Donatella Rettore di nuovo sul palco del teatro Ariston

Non avendo potuto cantare le sue canzoni, Donatella e Ditonellapiaga optarono per portare sul palco una loro versione rivisitata di Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli, ma questa scelta non convinse mai appieno le due artiste.

Nonostante gli screzi del 2022, quest’anno in occasione dell’attuale edizione del festival di Sanremo, Donatella Rettore è pronta a tornare sul palco in occasione proprio della serata delle cover e questa volta duetterà con il gruppo La Sad con il suo brano Lamette.