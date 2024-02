Sanremo 2024, tutto ciò che devi sapere sulla quarta serata: ospiti, co-conduttori, votazioni

Tutto quello che succederà nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024: dai duetti, alle cover, passando per gli ospiti.



Anche questa edizione del Festival di Sanremo, la quinta consecutiva condotta da Amadeus, si appresta a volgere al termine. Con la quarta serata di venerdì 9 febbraio, infatti, la kermesse canora arriva al suo giro di boa e l’elezione del vincitore si fa sempre più vicina.

Dopo aver ascoltato tutti e trenta i brani in gara nella serata di martedì e aver risentito i cantanti divisi in gruppi di 15 nella serata di mercoledì e giovedì, ora tutti e trenta gli artisti che sono stati scelti da Amadeus si apprestano a tornare sul palco per mostrare se stessi in una nuova veste.

Come da tradizione, infatti, nella serata di venerdì gli artisti in gara si cimentano nella rivisitazione di un brano che ha fatto la storia della musica italiana fino agli anni 2000 e per farlo possono avvalersi dell’aiuto di un amico o un collega.

Anche in questa serata però non mancheranno le sorprese e gli ospiti, come ci ha abituato in tutti questi anni il padrone di casa Amadeus.

Gli ospiti della serata di venerdì 9 febbraio

La serata di venerdì 9 febbraio rappresenta un momento di pausa dalla gara per i trenta big che sono stati selezionati da Amadeus lo scorso dicembre. Infatti, in questa serata i cantanti portano sul palco del teatro Ariston un grande classico della musica italiana e internazionale. Oltre ad ascoltare i duetti, però, non mancheranno le sorprese e gli ospiti.

Per prima cosa Amadeus sarà affiancato nella conduzione dalla showgirl Lorella Cuccarini che in questi anni abbiamo visto come coach di Amici. Inoltre sul palco di piazza Colombo salirà Arisa per intrattenere il pubblico, mentre sulla nave Costa vedremo il ritorno di Gigi D’Agostino, dopo due anni trascorsi lontano dalle scene per problemi di salute.

I duetti più attesi nella serata delle cover

Anche quest’anno i cantanti in gara hanno scelto di stupire il pubblico e i telespettatori con delle rivisitazioni audaci di grandi classici della musica italiana e internazionale.

Tra i più attesi ci sono sicuramente Emma con Bresh, Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani, Fred De Palma con gli Eiffel 65, Angelina Mango si esibirà sulle note di una canzone del compianto padre, Rondine. Infine, ci sarà anche Irama con Riccardo Cocciante e Mr. Rain con I Gemelli Diversi. Sono in arrivo quindi tutta una serie di grandi emozioni.