Lorella Cuccarini, svelato il suo cachet per Sanremo: quando lo saprai dovrai un attimo sederti | Cifre da urlo

A quanto ammonta il guadagno di Lorella Cuccarini per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024? Ecco la verità.

Ballerina, cantante, showgirl e conduttrice: Lorella Cuccarini è un personaggio televisivo poliedrico, amata dal grande pubblico italiano anche per la sua sensibilità e grande professionalità.

Quest’anno sarà una co-conduttrice sul palco di Sanremo, accanto al direttore artistico Amadeus, durante la quarta puntata del Festival. Tornerà in Rai dopo ben quattro anni, in quanto adesso è impegnata come coach di canto (prima di ballo) nel talent Amici di Maria De Filippi.

Nonostante le siano stati proposti dei programmi tutti suoi in Rai, la Cuccarini ha sempre declinato le offerte: “Il motivo principale per cui ho rifiutato l’offerta è perché sto benissimo dove sono. Ad Amici ho trovato un gruppo accogliente. Maria De Filippi fa il tifo per me e mi ha detto che andrà benissimo“.

Per questa esperienza di co-conduzione verrà accompagnata da suo fratello Roberto e sua figlia Chiara Capitta, la quale si occupa della sua attività social.

Il rapporto con Amadeus

Non è la prima volta che Lorella si trova a condividere la scena con il celebre conduttore: “Conosco Amadeus da trent’anni. Due esperienze ci hanno legato più di altre: la co-conduzione di Buona Domenica nel ‘95, ma soprattutto, la prima stagione di Grease al teatro Nuovo nel ‘97, in cui interpretava il Dj narratore dello spettacolo e il ruolo di Vince Fontaine. Poi ci siamo incontrati solo come rispettivi ospiti, ma l’amicizia, la stima e l’affetto non sono mai venuti meno“.

Inoltre la Cuccarini è già salita sul palco del teatro Ariston in passato. Nel 1993 ha condotto il Festival accanto a Pippo Baudo, il suo mentore, mentre due anni dopo ha partecipato come concorrente con il brano Un altro amore no. Nel 2010 ha portato un’esibizione tratta dal musical Il pianeta proibito: la performance fu d’ispirazione perfino per Beyoncè, che la replicò ai Billboard Awards del 2011. Nel 2023 invece ha accompagnato Olly nella serata delle cover, portando con lui una nuova versione de La notte vola. Questa volta sarà di nuovo co-conduttrice. Ma a quanto ammonta il cachet che le hanno offerto?

Un cachet non indifferente

Durate questa edizione vedremo sul palco accanto ad Amadeus il cantante Marco Mengoni, la cantante Giorgia, la nostra Lorella e la comica Teresa Mannino. Come ogni anno, il guadagno dei protagonisti dell’evento fa molto discutere.

Secondo alcune indiscrezioni, il cachet di Lorella Cuccarini (come quello degli altri co-conduttori) dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro. Una cifra importante, ma sarà ancora più importante ciò che questi artisti decideranno di fare con quanto incassato. Solitamente la cifra viene completamente devoluta in beneficienza e siamo quasi certi che anche quest’anno verrà presa in considerazione questa scelta.