Sissi, ricordate com’era ai tempi di Amici la cantante in duetto con Big Mama? Il prima e dopo

Sissi è stata una delle protagoniste di Amici 21: ecco come era la cantante ai tempi della sua partecipazione nel talent show di Maria De Filippi.



In ogni edizione del Festival di Sanremo, una delle serata più importanti e attese è sicuramente quella delle cover, durante la quale i trenta cantanti in gara scelti da Amadeus si mettono alla prova con un grande successo della musica italiana del passato, avvalendosi del supporto di un altro artista.

Ai cantanti viene data la massima libertà sia per quanto riguarda la scelta delle cover che degli artisti con cui duettare, che possono essere altri volti noti della musica così come un coro o un musicista che funge da accompagnamento per il cantante in gara.

Le scelte fatte dai cantanti sono spesso una sorpresa per i telespettatori, che hanno così la possibilità di conoscere artisti di cui magari prima non conoscevano nulla e ampliare i loro orizzonti musicali.

È il caso di Big Mama, che per il suo esordio al Festival di Sanremo ha deciso di farsi accompagnare sul palco nella serata delle cover da due ex allieve di Amici, ovvero Gaia Gozzi e Sissi.

Chi è Sissi, l’ex allieva di Amici 21

Tra i tanti artisti che saliranno sul palco nella serata di venerdì durante il Festival di Sanremo c’è anche Sissi, che i più affezionati telespettatori ricorderanno per aver partecipato ad Amici 21. Sissi aveva stupito e conquistato il pubblico con la sua voce melodiosa e la sua intonazione e per questo era stata scelta da Lorella Cuccarini per entrare a far parte del suo team.

Sissi era riuscita anche ad arrivare al serale, ma purtroppo ad un passo dalla finale era stata eliminata. Dopo la sua esperienza all’interno del talent show di lei si sono un po’ perse le tracce, fino alla notizia che sarebbe stata tra i protagonisti della serata delle cover al Festival di Sanremo 2024.

Il cambiamento di Sissi da Amici al Festival di Sanremo 2024

Sissi è stata una delle più amate protagoniste di Amici 21, non solo per le sue doti come cantante, ma anche per la sua storia d’amore con il ballerino Dario Schirone, conosciuto proprio all’interno della scuola e giunta al capolinea poche settimane fa.

Da Amici ad oggi Sissi si è mostrata cambiata nelle foto pubblicate sui social, con degli scatti più audaci, che mettono in evidenza come sia più sicura di sé rispetto ai tempi della sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, quando temeva di mettere in mostra il suo fisico per via delle sue insicurezze.