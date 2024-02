Eiffel 65, chi sono, successi, carriera, vita privata: tutto sul gruppo scelto da Fred De Palma nella serata duetti

I tre artisti formano un gruppo davvero originale: ecco chi sono gli Eiffel 65, il trio che vedremo durante la serata delle cover.

Gli Eiffel 65 (si pronuncia Eiffel sixty-five) sono una band eurodance che ha raggiunto il grande successo alla fine degli anni ’90. Dopo anni li rivedremo sul palco del Teatro Ariston per accompagnare Fred De Palma nella serata dedicata alle cover.

Il gruppo musicale è nato nel 1998 negli studi della casa discografica torinese Bliss Corporation. La scelta del nome è stata assolutamente casuale, dato che un computer selezionò la parola “Eiffel” in una serie di nomi e fu associato per sbaglio i numero 65, che apparteneva ad un numero telefonico.

Il trio era formato in origine dal frontman Jeffrey Jey (Gianfranco Randone), il musicista Maury (Maurizio Lobina) e il DJ Gabry Ponte (Gabriele Ponte). Il brano che li ha portati all’enorme successo è Blue (Da Ba Dee), brano per cui paradossalmente non nutrivano grandi speranze.

Grazie all’emittente lombarda Disco Radio, il singolo ha ben presto portato il trio a primeggiare in Italia e non solo. È entrato nelle classifiche di oltre 40 paesi di tutto il mondo, permettendo agli Eiffel 65 di ottenere prestigiosi premi e riconoscimenti internazionali, come il World Music Award a Monte Carlo nel 2000, per essere stati fino a quel momento gli artisti italiani che più hanno venduto nel mondo, e successivamente la nomination ai Grammy Awards americani nella categoria “Miglior artista dance”.

Gli anni successivi a Blue (Da Ba Dee)

Dopo essersi presi una pausa di parecchi mesi dopo il boom di vendite e l’immensa notorietà ottenuta, il gruppo musicale è tornato sulle scene al Festival di Sanremo 2003, con il brano Quelli che non hanno età. Nonostante le critiche per aver portato un brano dalle sonorità elettroniche in una gara che non apprezzava le novità, e il 15° posto su 20 artisti, hanno comunque ottenuto un grandissimo successo.

Solo due anni dopo si è diffusa la voce dell’addio di Gabry Ponte, il quale già dal 2001 era impegnato nella carriera da solista. Come dichiarato dal DJ, furono gli altri due a chiedergli di allontanarsi perché volevano sperimentare altre sonorità diverse rispetto al passato, abbandonando dopo 14 anni la Bliss Corporation e cambiando nome alla band in Bloom 06. Nel 2010 è avvenuta una brevissima re-union della band durante l’evento Dance Generation tenutosi al PiacenzaExpò, ma il gruppo è rimasto insieme solo fino al 2014.

Gli Eiffel 65 negli ultimi anni

Negli ultimi anni il duo ormai formato solo da Jeffrey e Maury è tornato a chiamarsi Eiffel 65. Negli anni sono stati creati numerosi remix con la melodia di Blue (Da Ba Dee), mentre nel 2022 i Boomdabash hanno pubblicato la loro Heaven, brano che si basa sul campionamento di Too Much of Heaven del 2000.

Ad ottobre 2023 intanto Jeffrey e Maury si sono esibiti all’Arena di Verona con un mix dei loro brani più celebri. Adesso sono pronti per Sanremo, ma questa volta accompagneranno il cantante Fred De Palma nella serata delle cover, portando un medley dei loro brani.