Jannik Sinner, tremendo scivolone per ‘colpa’ sua: “Chi se ne frega di Sanremo” | Il vero motivo per cui ha detto no

Il tennista ha rifiutato inaspettatamente l’invito per essere presente al Festival di Sanremo 2024: ecco il vero motivo.

In queste ultime settimane non si è parlato d’altro che del declino di Jannik Sinner a partecipare come ospite ad una delle serate del Festival della canzone italiana. Sembra che il pubblico sia rimasto molto male, mentre Amadeus ha risposto al rifiuto con parole di comprensione.

Classe 2001, Jannik è considerato un talento precoce ed è annoverato come uno dei tennisti più forti al mondo in carica. Nato in provincia di Bolzano da genitori di madrelingua tedesca, è cresciuto a Sesto e si è avvicinato al mondo dello sport a soli tre anni e mezzo, praticando sci e tennis.

Dopo aver praticato entrambi gli sport per circa 10 anni, nel 2014 sceglie di dedicarsi solo al tennis, sport che lo ha portato al grande successo. Infatti nel 2023 ha raggiunto la quarta posizione nella ranking ATP a pari merito con il collega Adriano Panatta.

Nel Grand Slam ha vinto l’edizione 2024 degli Australian Open, diventando il primo italiano a vincere in singolare su un campo non di terra rossa. L’ultimo grande traguardo è la vittoria della Coppa Davis insieme alla nazionale italiana.

La polemica per il rifiuto

In questi ultimi giorni si è trovato al centro di una polemica infinita a causa della scelta di declinare l’invito da parte di Amadeus. L’onestà di uno sportivo professionista non è stata apprezzata. Sinner accetta volentieri di essere sotto i riflettori quando si tratta di tennis, ma non vuole essere al centro dell’attenzione su un palco, dove diventerebbe solo un personaggio televisivo.

A seconda di quanto riportato da alcuni giornali, sembra che il tennista abbia rifiutato l’invito in malo modo. Il ragazzo invece non ha ma sputato veleno contro Sanremo, ma ha solo deciso di dire ciò che pensa riguardo il suo ruolo e che avrebbe voluto fare il tifo da casa ma a quell’ora è impegnato con il lavoro. Ha ammesso che preferisce di gran lunga giocare a tennis e non perdere l’allenamento che piazzarsi davanti ad una telecamera con lo smoking per leggere il proprio discorso. In tutto questo, qualcuno ha scelto di difenderlo.

La difesa del collega

A parlare questa volta è stato il suo rivale e collega Adriano Panatta, che ha espresso il suo punto di vista riguardo la scelta di Sinner ai microfoni di Rainews24: “Se al posto suo ci sarei andato? Non lo so, ma chi se ne frega di Sanremo…“.

Il conduttore della trasmissione è intervenuto immediatamente, ammonendolo: “Ma cosa dice, siamo in Rai!“, scatenando l’ilarità dell’intervistato. Insomma, Sinner ha solo la colpa di aver detto ciò che pensa, soprattutto perché il suo mestiere è quello di impugnare una racchetta e fare il miglior punteggio possibile, non quello di salire su un palco per intrattenere una platea.