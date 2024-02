Sanremo 2024, tutto ciò che devi sapere sull’ultima serata: ospiti, co-conduttori, votazioni

Ecco tutto quello che succederà nel corso dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2024: dagli ospiti al co-conduttore fino all’elezione del vincitore.



Nonostante ci sia grande attesa per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo, poiché ognuna è ricca di ospiti e colpi di scena, quella che attira maggiormente il pubblico è sicuramente la serata conclusiva, che andrà in onda sabato 10 febbraio su Rai Uno.

Durante la serata di sabato, infatti, verrà eletto il vincitore della kermesse canora, che prenderà il posto di Marco Mengoni che l’anno scorso ha trionfato sul palco del Teatro Ariston con la sua Due vite, conquistando pubblico e giurie.

La scelta del vincitore è molto importante, non solo perché conquisterà la palma d’oro di Sanremo, ma anche perché a lui o a lei spetterà di diritto rappresentare il nostro Paese ad un altro evento di grande rilevanza, ovvero l’Eurovision Song Contest, che va in onda nel mese di maggio.

Andiamo a scoprire dunque tutto quello che accadrà nel corso della serata conclusiva del Festival di Sanremo, in onda sabato 10 febbraio.

Ospiti e co-conduttore della serata finale di Sanremo 2024

Per quanto riguarda il co-conduttore dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2024 sappiamo che questo ruolo verrà ricoperto da Fiorello, al quale poi toccherà anche il compito di portare via Amadeus dalla città dei fiori e assicurarsi che non vi faccia ritorno l’anno prossimo.

Gli ospiti, invece, saranno il ballerino Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti, la quale tornerà sul palco del Teatro Ariston a distanza di 60 anni dalla vittoria con il brano Non ho l’età, con il quale ha trionfato nel 1964.

I cantanti che si esibiranno sabato 10 febbraio al Festival di Sanremo

Per quanto riguarda invece la gara, sabato 10 febbraio torneranno sul palco del Teatro Ariston tutti e 30 i cantanti in gara per presentare nuovamente i loro brani al pubblico. A giudicarli sarà esclusivamente il televoto che decreterà la classifica parziale della serata. I primi cinque classificati, invece, saranno poi votati dalla complessità delle giurie, quindi la sala stampa, le radio e il pubblico da casa.

Dalla media di questi voti emergerà il vincitore del festival di Sanremo 2024, al quale spetterà poi il compito di rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision, in programma per la fine di maggio e che andrà in onda come sempre di Rai Uno, con la speranza di replicare la vittoria dei Maneskin.