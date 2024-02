Fiorello, quando ti diremo quanto guadagna a Sanremo resterai di sasso: cifre così non le vede nessuno

Lo showman affiancherà Amadeus nella conduzione di Sanremo: ecco quanto guadagnerà Fiorello per una sola puntata di questa edizione.

Fiorello è il mattatore della televisione per eccellenza: comico ed intrattenitore, è una presenza fissa al Festival di Sanremo ormai dal 2020, sempre accanto al suo caro amico e collega Amadeus.

Anche quest’anno sarà uno dei co- conduttori, ma avrà un trattamento speciale per affiancare il conduttore e direttore artistico nella serata finale del Festival. Orami è tutto pronto e man mano vengono rivelati sempre più dettagli.

Lunedi 5 febbraio, durante la conferenza stampa della 74^ edizione di Sanremo, un giornalista ha chiesto a Fiorello: “Ma se Amadeus dovesse decidere di continuare, tu ci saresti come partner?“. Il conduttore ha però risposto in maniera decisa e senza alcun dubbio: “No, no, no, no, no io ho chiuso qua. Sanremo finisce qua per me. Basta. È finita“.

Inizialmente è sembrato che abbia fornito una risposta in modo frettoloso, ma poi ha spiegato qual è il vero motivo che lo ha spinto a prendere questa importante decisione.

Perché Fiorello non vuole più fare Sanremo nei prossimi anni

“Cinque anni sono tanti. Al pubblico piace guardare Sanremo e gli piacerebbe vedere anche altri a Sanremo. Quindi non possiamo neanche imporre la nostra presenza fissa. Ce l’hanno sempre chiesto, per carità, non abbiamo imposto niente, però adesso Ama lo sa, basta, adesso basta. Abbiamo fatto tanto“.

È stato così che lo showman ha motivato la sua scelta. Per ora però si sta concentrando su questa edizione, per dare il meglio di sé nella serata finale, quando verrà decretato il vincitore. Ma quanto guadagnerà da questa esperienza lavorativa?

I guadagni di Fiorello per Sanremo 2024

Rispetto gli altri co-conduttori, Fiorello riceverà un trattamento speciale, d’altronde come durante le edizioni precedenti. Nel 2020 infatti il comico ha incassato 300mila euro per la co-conduzione delle cinque serate, nel 2021 ha invece guadagnato 250mila euro e nel 2022 ha incassato 50mila euro per la singola serata in cui ha partecipato.

Queste cifre sono frutto di indiscrezioni che, basandosi sugli anni precedenti, affermano come per questo 74° Festival di Sanremo, il cachet di Fiorello ammonterà sempre a 50mila euro. Si dice inoltre che la cifra guadagnata dai co-conduttori è stata spesso devoluta interamente in beneficienza. Secondo queste voci, si spera che anche quest’anno i protagonisti delle serate possano prendere la stessa decisione, destinando tutta o parte della somma ad enti di beneficienza.