Dottor Nowzaradan, per perdere peso devi abbandonare questi cibi del tutto: non sono né carboidrati né dolci

Dott. Nowzaradan (Instagram) – ilcorrierino.com

La dieta del dottore più famoso di sempre ha fatto il giro del mondo: alcuni alimenti sono vietatissimi per lui.

Il dottor Younan Nowzaradan è diventato conosciuto e famoso per via dello show di cui è la star, Vite al limite è il titolo Italiano, nel Bel Paese in onda sulla rete Real Time.

Vite al limite si occupa di documentare la vita e l’eventuale cambiamento della stessa di alcune persone grasse che sono giunte a un peso che non permette più loro di avere la qualità di vita che vorrebbero.

Il peso causa, solitamente, numerosi altri problemi, ed è causato a sua volta da una serie di fattori: sovente le persone protagoniste dello show e documentario hanno subito forti traumi, sono cresciuti in famiglie disfunzionali o altro. Infatti in certi casi il documentario mostra come anche il sostegno psicologico ha un ruolo molto importante in questi casi.

Infine, chi riesce a raggiungere il peso richiesto dal dottore potrà sottoporsi all’intervento di bypass gastrico eseguito sempre da lui, con la speranza quindi di avere un grande aiuto nel dimagrimento e riprendere così ad avere l’esistenza che si desidera. Ovviamente non tutti sono i casi in cui la persona ha successo.

Vite al limite, la dieta del medico

In genere chi partecipa al programma pesa intorno ai 300 chili, e viene seguito dalle telecamere per circa un anno. Il punto di vista del medico è molto duro, in ogni caso molti si sono incuriositi della dieta che il dottore elabora e raccomanda alle persone che si recano in visita da lui affidandosi alle sue cure.

Il regime alimentare promosso da Nowzaradan è molto restrittivo e prevede l’ingerimento di 1200 calorie al giorno: in genere le persone che sono protagoniste del programma sono abituate a ingerirne circa il quadruplo, pertanto è molto complesso per loro fare di botto una transizione da un modo di alimentarsi molto calorico a uno con un quantitativo basso o normale di calorie.

Il regime alimentare di Nowzaradan

La dieta del chirurgo bariatrico è, di fatto, molto rigida e restrittiva: prevede tre pasti al giorno invece dei canonici cinque, e non solo.

Non sono concessi carboidrati di nessun genere, sono raccomandate ovviamente le verdure, per colazione è ideale uno yogurt magro, con un caffè e 200ml di latte scremato. Va molto bene il pesce, escludendo, però, sardine e salmone. Bisogna comunque ricordare che le diete fai da te non vanno mai bene: è necessario recarsi da un professionista che possa consigliarvi e prescrivere una dieta per voi in base a tantissimi parametri.