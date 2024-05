Disastro tasse, la tv ci costerà più del cibo: 600€ ogni volta oltre al canone Rai

Le spese aumentano sempre di più, inclusa quella per l’intrattenimento mediatico: parliamo di cifre stellari oltre il canone.

Sono ormai diversi anni che il canone Rai è diventato obbligatorio, e se per alcuni può sembrare una spesa irrisoria, per le famiglie in difficoltà trovarsi costrette a versare un altro contributo nelle casse statali non è stata una piacevole scoperta né qualcosa di semplice da eseguire.

A quanto pare, però, non è finita qui: alcuni istituti hanno calcolato che la spesa relativa all’intrattenimento e all’informazione televisivi sarà molto più consistente e sembra che la situazione non farà altro che peggiorare nel corso degli anni.

Al momento il canone Rai è di circa 70-80 euro annue, un costo che va ad aggiungersi a una bolletta dell’energia che presenta una serie di incrementi di costo e che non sembra accennare a diminuire.

Ecco da cosa dipendono gli incrementi ulteriori previsti per avere una informazione televisiva davvero completa: si tratta di una batosta per tantissimi cittadini.

Una spesa incredibile

Negli ultimi anni si sono sviluppate e sono sotto i riflettori una serie di piattaforme streaming dedicate sia allo sport che all’intrattenimento – e non solo.

Proprio ultimamente Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon, ha deciso di introdurre la pubblicità per quanti abbiano un abbonamento Prime base, e questo ha fatto infuriare parecchi utenti, molti dei quali hanno disdetto il loro abbonamento. Sembra che altre piattaforme abbiano deciso di alzare i prezzi, così tanto che la spesa è arrivata a costituire un importo tutt’altro che trascurabile.

Il costo totale

Ultima in ordine cronologico ad alzare i prezzi è stata la piattaforma legata allo sport Dazn, che consente di vedere in esclusiva le partite di Serie A.

Il costo è stato parecchio alzato: oggi, se si vuole un abbonamento annuale a Dazn, allora è necessario sborsare 599 euro annuali, o 59,90 euro al mese, una spesa davvero incredibile che investe i tanti appassionati di calcio per i quali ogni partita è un vero e proprio evento. Si tratta di un aumento che gli utenti hanno trovato del tutto ingiustificato, visto che, per altro, non sono poche le persone ad aver riscontrato dei disservizi sulla piattaforma. La spesa totale sembra configurarsi come praticamente insostenibile.