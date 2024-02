Giorgia, quando saprai quanto guadagna in una sera a Sanremo dovrai sederti un attimo: una cifra spaventosa

Svelato il cachet della cantante Giorgia, che sarà tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024 con Amadeus.



Amadeus è pronto per portare a termine la sua quinta e ultima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora più attesa del nostro paese, che ogni anno tiene incollati davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori, curiosi di ascoltare per la prima volta i brani in gara e scoprire il vincitore del festival.

Ogni anno Amadeus cerca di stupire i fan del festival proponendo un cast quanto più variegato possibile, sia per quanto riguarda i cantanti in gara, che devono accontentare tutte le generazioni, ma in particolare i più giovani che proprio grazie al presentatore si sono riavvicinati al festival, ma anche per quanto riguarda ospiti e co conduttori.

Per questa edizione il presentatore ha deciso di puntare su ospiti internazionali, tra cui John Travolta e Rusell Crowe e su co-conduttori che hanno fatto la storia della musica e della televisione italiana.

Per questo motivo, Amadeus ha deciso di farsi affiancare da Teresa Mannino, Giorgia, Marco Mengoni, Fiorello e Lorella Cuccarini.

Giorgia tra i co-conduttori del Festival di Sanremo

Per la sua ultima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha deciso di avere accanto a sé non soli grandi personalità della musica e della televisione, ma anche amici fidati ed è per questo che tra i co-conduttori da lui scelto figurano Fiorello, Giorgia, Marco Mengoni, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino.

In particolare Giorgia è stata tra i big in gara della scorsa edizione del Festival, dopo molti anni passati lontani dal palco del teatro Ariston di Sanremo e quest’anno la cantante ha deciso di accettare l’invito di Amadeus per affiancarlo durante una delle serate del Festival.

Il cachet di Giorgia per il Festival di Sanremo: cifra da capogiro

Dopo aver saputo i nomi dei cinque co-conduttori del Festival di Sanremo, che affiancheranno Amadeus nella conduzione della kermesse canora, sono stati in tanti a domandarsi a quanto ammonti il loro cachet e come sempre le cifre di cui parliamo sono davvero esorbitanti.

Stando a quanto riportato sul web, infatti, Giorgia così come Teresa Mannino e Lorella Cuccarini prenderanno una somma pari a 180mila euro per affiancare il presentatore in una delle serate, organizzando sketch, esibizioni e presentando i cantanti in gara. Una cifra davvero da capogiro.