Droga nel teatro dell’Ariston: i cani invadono Sanremo | Fiorello poi sgancia la bomba

Panico nel teatro dell’Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo: Fiorello e la rivelazione sulla droga.

La prima serata del Festival di Sanremo si sta rivelando ricca di sorprese per il pubblico da casa e per coloro che sono invece riusciti a comprare un biglietto per assistere allo spettacolo dal vivo.

Uno show offerto non solo dal conduttore Amadeus o dai cantanti in gara che per la prima volta stanno cantando i brani con cui sperano di vincere la nota kermesse musicale.

Durante infatti la messa in onda anche il comico Fiorello ha sorpreso tutti con una vera e propria rivelazione bomba su un possibile caso di droga.

Festival di Sanremo, il ritorno di Fiorello: episodio clamoroso

Il conduttore Amadeus ha già comunicato al pubblico che questa sarà la sua ultima edizione al timone del Festival di Sanremo. Per l’occasione ha deciso di organizzare una kermesse musicale ricca di sorprese e tra queste anche il ritorno di Fiorello. I due sono stati co-conduttori insieme di una fortunata edizione del Festival ed inoltre sono amici da tanti anni.

Una coppia scoppiettante ma soprattutto ironica e proprio l’ironia è l’asso nella manica di Fiorello che ha già fatto la sua apparizione in questa prima serata. All’inizio lo ha fatto all’esterno con uno striscione ironico con riferimento a Chiara Ferragni, poi ha fatto il suo ingresso nel teatro dell’Ariston e qui ha scatenato il pubblico. Il conduttore ha infatti fatto riferimento all’arrivo nel teatro di alcuni cani antidroga.

Fiorello, la battuta shock del conduttore: i dettagli

Durante il suo intervento in teatro quindi Fiorello ha esordito sottolineando: “Sono arrivati all’Ariston i cani poliziotto e quando ci hanno spiegato che era per un allarme bomba abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo…“. Un ironico riferimento anche a quanto accaduto solo poche ore fa quando un improvviso allarme bomba ha costretto tutti gli artisti e alcuni ospiti a sgomberare la villa in cui si trovavano per una cena sponsor.

L’ironia del conduttore ha in poco tempo scatenato i social e gli spettatori che hanno subito sottolineato di amare questi siparietti dell’attore, soprattutto quando in compagnia del suo amico Amadeus. Un duo di cui per molti è possibile fare a meno.