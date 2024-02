Irama, cosa aveva in mano quando è sceso dalle scale dell’Ariston: per alcuni è davvero disgustoso

Il cantante Irama ha stupito tutti con un oggetto particolare che aveva in mano quando è sceso dalle scale dell’Ariston.

L’attesa è finita e la nuova edizione del Festival di Sanremo ha preso finalmente il via con al timone Amadeus per il quinto anno consecutivo. Una prima puntata scoppiettante grazie anche ai big presenti sul palco e che hanno presentato per la prima volta il proprio brano.

Un turbinio di emozioni visto che ogni canzone presentata nasconde un messaggio davvero molto importante. Tra gli artisti che hanno attirato l’attenzione del pubblico abbiamo anche Irama, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi.

Questi ha conquistato il pubblico con la sua voce, la sua canzone ma ha anche attirato l’attenzione per un dettaglio in particolare.

Festival di Sanremo, il ritorno di Irama

Come sempre al Festival si presta grande attenzione non solo al brano che gli artisti portano ma anche al loro stile. Inoltre non vi è alcun particolare che può passare inosservato. In tal senso fa molto discutere il modo in cui Irama si è presentato sul palco e non si tratta degli abiti scelti. Il giovanissimo artista ha infatti fatto il suo arrivo sul palco non a mani vuote ma con un oggetto particolare.

Il cantante infatti in total black è sceso dalle scale dell’Ariston con un oggetto in mano che all’inizio in molti non hanno riconosciuto. Gli utenti social hanno fatto diverse ipotesi durante l’esibizione del cantante, alcune anche particolari, ma solo dopo si è scoperta la verità.

Irama, lo strano oggetto tra le sue mani: l’ipotesi

Mentre il cantante si trovava sul palco per presentare la sua canzone, diversi utenti social hanno detto la loro sullo strano oggetto: “Ma che c’ha il mano? Il filtro per fare le tisane?”, “Irama aveva qualcosa in mano che sembrava un rosario”. Un vero e proprio giallo che però alcuni fan dell’ex volto del talent di Amici hanno poi svelato.

Secondo alcuni di loro in realtà il cantante aveva in mano una collana molto speciale ossia quella della sua nonna. Un legame molto speciale quello tra l’artista e la nonna e lo confermano i tanti brani che Irama le ha dedicato nella sua lunga carriera. Non resta che attendere una eventuale precisazione del cantante per scoprire tutta la verità.