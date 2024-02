Festival di Sanremo 2024, il ristorante preferito da tutti i cantanti è proprio questo: è insospettabile

La città di Sanremo ospita ogni anno il Festival ma vediamo in quali ristornati vanno a mangiare cantanti e addetti ai lavori.

Ogni anno l’arrivo del Festival di Sanremo diventa una grande opportunità per la città dei fiori, che si popola non solo di cantanti, personaggi famosi, radio e televisioni pronti a cogliere ogni spostamento di tutti i personaggi che gravitano intorno alla kermesse canora nella settimana più frenetica di tutto l’anno.

Le strade della città ligure, infatti diventano un brulicare di persone che affollano il centro del paese e soprattutto la zona del teatro Ariston, nella speranza di vedere qualche ospite, qualche cantante mentre è in procinto di rispondere alle domande dei giornalisti o lo stesso Amadeus che ama fare qualche incursione tra la folla.

Un’ottima occasione per tutti i fan del festival di vedere i cantanti in gara è data sicuramente dalla famosa passerella che i big in gara percorrono il lunedì che precede l’inizio della settimana sanremese, ultimo contatto con il pubblico prima di chiudersi nelle sale prove e nelle proprie stanze d’albergo in attesa di salire sul tanto atteso e temuto palco del teatro Ariston, che in tutti questi anni ha lanciato numerosi artisti che hanno raggiunto la fama internazionale.

Per rendere il Festival ancora più inclusivo, Amadeus ha deciso di portare la kermesse anche in piazza, facendo esibire in piazza Colombo ogni sera un cantante diverso, che intratterrà i fan e farà collegamenti con Amadeus e il palco di Sanremo.

Cosa fanno gli artisti e gli addetti ai lavori dopo il festival

Le giornate durante la settimana sono molto lunghe e finiscono a notte inoltrata, per ricominciare poi la mattina dopo molto presto con interviste, collegamenti e conferenze stampa e questo vale non solo per ospiti e cantanti in gara, ma anche per tutti i giornalisti che si riversano nelle strade della città dei fiori durante questa settimana.

Proprio per questo per concludere la giornata e vivere qualche momento di relax sono in molti tra artisti e addetti ai lavori che dopo le serate del festival decidono di concedersi una pausa in una dei tanti ristoranti della città, che rimangono aperti fino a tardi proprio per garantire a tutti la possibilità di cenare dopo il festival.

Dove cenano gli artisti dopo il festival

Se in occasione della settimana del festival avete in programma una gita a Sanremo con la speranza di vedere qualche cantante o personaggio famoso, allora dovreste tenere in considerazione i luoghi che negli anni sono diventati un punto di incontro per tutti i vip che animano la città dei fiori.

Tra i ristoranti più apprezzati ne possiamo citare due: Paolo & Barbara e Villa Noseda, dove personaggi Rai e artisti amano ritrovarsi per mangiare un boccone e fare quattro chiacchiere, commentando la serata appena trascorsa e facendo previsioni su quello che accadrà nei giorni successivi.