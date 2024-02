Sanremo 2024, tutto ciò che c’è da aspettarsi dalla seconda serata

Tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2024: ecco quello che succederà durante la gara.



C’è grande attesa per la seconda serata del Festival di Sanremo, in onda mercoledì 7 febbraio, come sempre in prima serata su Rai Uno.

A condurlo come sempre Amadeus, che giunto alla sua quinta conduzione della kermesse canora ha deciso di ritirarsi e non confermare la sua disponibilità anche per quanto riguarda il Festival di Sanremo del 2025.

Proseguendo sulla strada iniziata gli scorsi anni, anche per la sua edizione conclusiva, Amadeus ha deciso di puntare ancora una volta sulla musica, mentendo al centro i cantanti e soprattutto le canzoni in gara, portando per questo motivo il numero dei brani dai 28 dello scorso anno ai 30 di questa edizione.

Così come è stato in tutti i suoi Festival, anche per questa edizione Amadeus ha deciso di strizzare l’occhio alla contemporaneità e ai giovani, scegliendo di includere in gara tanti esordienti nonché diversi ex partecipanti di talent show come Amici di Maria De Filippi e X Factor.

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2024

Per quanto riguarda la serata di mercoledì 7 febbraio, la seconda serata del festival, non mancheranno gli ospiti anche di calibro internazionale. Negli scorsi giorni, infatti, Amadeus ha annunciato che tra gli ospiti di questa seconda serata ci sarà anche John Travolta, che salirà sul palco del teatro Ariston e preparerà diverse sorprese con cui stupire i telespettatori.

Oltre a lui ci sarà Giorgia, che affiancherà Amadeus alla conduzione e si esibirà certamente con alcuni dei suoi più grandi successi. Inoltre, sarà presente sul palco anche Giovanni Allevi che per la prima volta parlerà della sua malattia.

Quello che accadrà durante la seconda serata del Festival

Tanti saranno quindi gli ospiti che si alterneranno sul palco del teatro Ariston durante la seconda serata del Festival, realizzando momenti di spettacolo memorabili che certamente divertiranno ma faranno anche commuovere e riflettere i milioni di telespettatori che seguono con grande interesse e affetto ogni sera la kermesse canora.

La centralità rimane infatti alla gara. In questa serata si esibiranno i primi 15 cantanti dei trenta previsti e per la prima volta in questa edizione a votare sarà anche il pubblico, il cui voto conterà al 50 %. Il restante 50 % invece sarà dato dal voto delle radio. Al termine della serata verrà data una classifica provvisoria, in cui verranno mostrati i primi cinque cantanti dei quindici che si sono esibiti sul palco del teatro Ariston.