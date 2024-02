Big Mama, la reazione di Elodie alla sua partecipazione a Sanremo 2024 è assurda: come l’ha presa

Dopo la loro performance insieme a Sanremo 2023, Big Mama quest’anno sarà tra i cantanti in gara: ecco la reazione di Elodie.



Anche questa edizione del Festival di Sanremo è arrivata e c’è grande attesa per scoprire le canzoni in gara e ascoltare per la prima volta i cantanti in gara, che si alterneranno sul palco del teatro Ariston, diretti da Amadeus.

Proprio il conduttore e direttore artistico, giunto al suo quinto Festival di Sanremo consecutivo, ha sorpreso i telespettatori con la scelta di cantanti audaci e non tutti noti al grande pubblico.

Anche per quest’anno, infatti, il presentatore ha deciso di scegliere cantanti in grado di attirare un pubblico vasto e accontentare quante più fasce possibili di generazioni, dai più giovani ai più adulti.

È il caso di Big Mama, che già lo scorso anno è salita sul palco del teatro Ariston in coppia con Elodie.

Chi è Big Mama, la cantante in gara a Sanremo 2024

Nonostante già da diversi anni militi nella scena musicale italiana e in particolare in quella rap, Big Mama è molto giovane. La cantante in gara al Festival di Sanremo 2024, infatti, ha soltanto 23 anni ed è nata ad Avellino, in Campania, con il nome di Marianna Mammone.

Sebbene non sia conosciuta dal grande pubblico, Big Mama è un talento della scena rap e con le sue canzoni si è imposta in breve tempo, facendosi apprezzare e conoscere dalle generazioni più giovani.

Il rapporto tra Big Mama ed Elodie

Per Big Mama questa non sarà la prima volta sul palco del teatro Ariston di Sanremo. La cantante, infatti, già lo scorso anno aveva preso parte alla kermesse canora condotta da Amadeus nella serata dei duetti. La rapper aveva duettato con Elodie sulle note del pezzo americano Woman ed a tutti era stata subito chiara ed evidente la loro forte intesa e complicità, che aveva portato molti a pensare che tra loro ci fosse anche un rapporto di amicizia oltre che di stima professionale.

Proprio per questo in molti si aspettavano qualche augurio social da parte di Elodie per la prima esperienza a Sanremo nei big della sua amica, ma per il momento la cantante ha deciso di non pronunciarsi e di rimanere in silenzio. Big Mama dal canto suo, per quanto riguarda la serata dei duetti, ha deciso di portare sul palco insieme a lei Sissi, ex concorrente di Amici e Gaia, anche lei ex allieva della scuola.