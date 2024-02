Renga e Nek, il loro brano Pazzo di te nasconde un messaggio a dir poco commovente: testo e significato

Il duo artistico colpisce ancora: li vedremo sul palco del Teatro Ariston con una canzone dal significato particolare.

Tra pochissimo vedremo Francesco Renga e Nek cavalcare il palco più famoso d’Italia per la prima volta insieme, portando la canzone Pazzo di te, brano con un significato davvero commovente.

Renga ha già partecipato ben nove volte al Festival, ottenendo solo una vittoria nel 2005, quando cantò Angelo dedicato a Jolanda, la figlia nata dalla relazione con Ambra Angiolini.

Nek invece ha cantato sul quel palco quattro volte come concorrente, mentre è stato invitato come ospite tre volte. L’ultima volta risale proprio al 2023, quando insieme a lui era ospite anche Renga.

I due hanno scelto di collaborare e creare qualcosa di unico, grazie alle loro voci considerate tra le più belle d’Italia. Infatti hanno dato via ad un tour per tutta la scorsa estate che li ha visti protagonisti di concerti tenuti in tutta la penisola.

Una collaborazione di grande successo

Oltre alle tappe del tour, il duo artistico ha registrato il tutto esaurito in due speciali appuntamenti all’arena di Verona e al Forum di Milano. Inoltre, torneranno ad esibirsi insieme, a partire da settembre, con 4 appuntamenti al Teatro Arcimboldi di Milano, all’Europauditorium di Bologna, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a alla Sala Santa Cecilia a Roma.

Oggi però tornano già ad esibirsi ma come concorrenti all’evento canoro più atteso dell’anno, portando un brano commovente e con un significato profondo.

Il testo di Pazzo di te

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

E’ irresponsabile

Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

L’amore è un giudice

È un miserabile

Lo trovi in tasca ma

Non lo puoi spendere

L’amore è nobile

È fatto di un metallo indistruttibile

Ma è così fragile

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

Io e te cambiamo la realtà

Perché nessuna verità

È così facile

Amarsi è semplice

Ma ingovernabile

Indispensabile

Non sai come vorrei farne a meno

Forse per questo anch’io

Sono pazzo di te

Perché è quello che conta davvero

Il significato della canzone

In un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, i due cantanti hanno spiegato cosa significano queste parole: “Sono considerazioni di due uomini sull’amore, che è il sentimento che va vissuto in modo assoluto. Diciamoci la verità: purtroppo abbiamo assistito in questi tempi ad amori tossici, distruttivi, sbagliati e noi abbiamo l’urgenza di raccontare un amore adulto, magari contraddittorio, ma puro“. Il testo è stato scritto da Renga, Nek e Diego Mancino, mentre la musica è stata prodotta dai due artisti che la interpretano insieme a Dario Faini.