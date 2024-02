Marco Mengoni, quanto è riuscito a scucire dalle tasche della Rai: ecco quanto ha incassato per Sanremo

Al celebre cantante è stato offerto un cachet non indifferente per la partecipazione come ospite al Festival di Sanremo di quest’anno.

Marco Mengoni è uno dei cantanti più amati dell’intero panorama musicale italiano. Classe 88, si è avvicinato alla musica e al canto quando era appena un adolescente, facendo prima parte di un quintetto, poi ha proseguito a 16 anni come solista.

La notorietà però è arrivata nel 2009, quando è stato scelto da Morgan per partecipare al talent show canoro X Factor. Quell’edizione è stata vinta proprio da Marco, il quale si è assicurato un contratto discografico con la Sony Music.

È stato il primo artista italiano in assoluto a vincere nel 2010 e nel 2015 il Best European Act agli MTV Europe Music Awards. Inoltre è il primo artista italiano ad essersi esibito al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013, e vanta il primato di artista italiano arrivato in finale agli Worldwide Act durante gli MTV Europe Music Awards 2013.

Durante la sua ormai decennale carriera, Mengoni ha ottenuto tanti altri prestigiosi riconoscimenti: parliamo di ben dieci Music Awards e tre MTV Europe Music Awards, oltre le nove candidature per il World Music Award.

Marco Mengoni e Sanremo

Durante tutti i suoi anni di attività, ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo, vincendolo per ben due volte. La prima vittoria è arrivata nel 2013 con il brano L’essenziale e la seconda volta a distanza di dieci anni con la canzone Due Vite.

Entrambe le volte ha avuto la possibilità di partecipare di diritto all’Eurovision Song Contest, classificandosi in settima posizione la prima volta e in quarta posizione nel 2023. Quest’anno non sarà un cantante in gara, ma salirà comunque sul palco dell’Ariston ma in un’altra veste.

Il cachet di Marco Mengoni come ospite al Festival di Sanremo 2024

Da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio assisteremo alla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Alla conduzione troviamo sempre lui, l’iconico Amadeus, che verrà affiancato quest’anno da numerosi ospiti internazionali e non. Oltre Giorgia, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e Fiorello, troviamo proprio Marco Mengoni.

Saranno co-conduttori per una sera. Il cachet offerto loro non è affatto indifferente: come ogni anno, per tutti i co-conduttori è stata offerta una somma di 25 mila euro, tranne che per Chiara Ferragni (50mila euro) e Fiorello (250-300mila euro). Mengoni quest’anno intascherà un’importante somma, ma chissà se la userà per scopi personali o sceglierà di devolverla in beneficienza. Staremo a vedere.