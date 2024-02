Sanremo 2024, dagli ospiti alla scaletta: c’è una novità assoluta che devi assolutamente sapere

La prima puntata del Festival di Sanremo sarà ricca di novità ed emozioni: ecco cosa accadrà quella sera in diretta televisiva.

Da martedì 6 a sabato 10 febbraio andranno in onda le puntate dell’attesissima 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Alla conduzione troveremo sempre lui, il mitico Amadeus, direttore artistico dell’intero evento.

Sarà anche l’ultima volta che lo vedremo nei panni di presentatore della gara canora. Amadeus ha ammesso che cinque Festival di seguito sono tanti, e si sente onorato di aver avuto questa possibilità a partire dal 2020.

Ha però specificato: “Potrei accettare di rifarlo, ma non consecutivo“. Per ora si sta concentrando sull’edizione che condurrà a breve, ma non sarà da solo anche questa volta.

Al suo fianco infatti troveremo numerosi ospiti, tra cui alcuni nazionali e qualche ospite internazionale (Russell Crowe, Giovanni Allevi e Roberto Bolle). Vedremo anche i co-conduttori per una sera, ovvero Fiorello, Lorella Cuccarini, Marco Mengoni, Giorgia e Teresa Mannino.

Dove si svolge il Festival

Il concorso canoro non si limita al teatro Ariston. Abbiamo infatti anche l’appuntamento con PrimaFestival, in onda dopo il Tg1 serale, condotto dalle cantanti Paola&Chiara e dai content creator Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Durante le puntate ci sarà anche Viva Rai2!… Viva Sanremo condotto da Fiorello, affiancato da Alessia Marcuzzi. La rubrica andrà in onda durante le ore notturne solo dal 6 al 9 febbraio. Per La Vita in Diretta invece sarà presente l’inviato Pierpaolo Pretelli e gli Autogol avranno il compito di portare a termine delle missioni per Amadeus su RaiPlay.

La prima puntata

Durante la prima serata del Festival vedremo Amadeus affiancato dal co-conduttore Marco Mengoni. Il pubblico potrà ascoltare tutti gli artisti in gara e la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web stileranno una classifica provvisoria. Sulla nave da crociera Costa Smeralda attraccata nel golfo sanremese, si esibirà Tedua durante la prima serata, mentre sul Suzuki Stage aprirà le danze Lazza.

Gli artisti in gara saranno Mahmood, Ghali, i Negramaro, i The Kolors, Il Volo e La Sad, Il Tre (solista), i Ricchi e Poveri, Francesco Renga in coppia con Nek, I Santi Francesi, I Bnkr44 (si legge Bunker Quarantaquattro), Alfa, Dargen D’Amico, Diodato, Fred de Palma, Gazzelle, Geolier che porterà una canzone in napoletano. Ed ancora ci saranno Irama, Maninni, Mr. Rain e Sangiovanni. Le cantanti invece saranno Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Emma, Alessandra Amoroso, Annalisa, Rose Villain, Big Mama, Angelina Mango e Clara. Quest’anno il Festival sarà davvero unico.