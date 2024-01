Termosifoni, vanno accesi solo a quest’ora precisa: abbatti la bolletta del 50%

Tutti tremano per l’arrivo delle bollette che fanno riferimento ai mesi invernali: tra queste quelle dei termosifoni, come abbattere i costi.

Visti i relativamente recenti accadimenti che hanno coinvolto in parte anche il nostro paese in alcune delle dinamiche mondiali geopolitiche e geoeconomiche che si stanno manifestando, alcune delle conseguenze giunte fino a noi riguardano proprio l’energia.

Tra il controllo per i gasdotti e l’aumento generale del prezzo dei generi di prima necessità e in generale di tutte le risorse, i cittadini del Bel Paese si aspettano di affrontare una spesa molto elevata per quello che è quasi considerato un lusso: l’utilizzo dei termosifoni in casa, una comodità a cui l’essere umano di questo millennio non può di certo rinunciare.

In alcune parti d’Italia l’inverno è particolarmente rigido, nelle zone ventose oppure al nord, e in certi casi è davvero impossibile vivere con un minimo di comfort senza accendere i riscaldamenti: occhio, però, alla bolletta che giungerà a fine mese, potrebbe essere davvero salata.

Ecco un trucchetto per arrivare fino al dimezzamento della nostra bolletta ottenendo comunque una casa calda e accogliente durante questa stagione così rigida: vediamo qual è.

Una casa calda ed economica

Ci sono diverse cose a cui poter fare attenzione per risparmiare: innanzitutto c’è, ad esempio, la temperatura alla quale impostiamo i nostri riscaldamenti, quella che l’ambiente deve raggiungere prima che questi ultimi possano spegnersi.

Non solo, alcuni consigliano di accendere il riscaldamento solo in determinati orari per poter risparmiare tantissimo: vediamo quali e altri consigli utili nella gestione del riscaldamento in casa.

I trucchetti per abbassare i costi

La temperatura ideale per un ambiente interno è di 21 gradi, quindi il primo consiglio è proprio quello di non esagerare ed evitare di far diventare la vostra casa una sorta di serra con microclima tropicale. Altra cosa utile è la sostituzione dei vecchi termosifoni: infatti, questi ultimi, sono pensati per un consumo diverso rispetto ai più recenti, progettati per consumare il meno possibile.

Altro accorgimento importane per fare sì che la bolletta non schizzi alle stelle è quello di non utilizzare i termosifoni nelle ore notturne, piuttosto dotarsi di una buona coperta o persino una termocoperta se si ha davvero freddo o se è una notte particolarmente rigida.