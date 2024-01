Freezer, ecco il segreto per sbrinarlo: ci metti 5 minuti | Addio attese infinite

Finalmente giunge un segreto per sbrinare velocemente il proprio freezer: basta attendere tutte quelle ore, ecco la soluzione.

Le faccende di casa da sbrigare sembrano non finire mai, e molto spesso ci sentiamo sopraffatti dall’idea di mantenere la casa in condizioni perfette addossandoci da soli tutte le incombenze.

Se non abbiamo la possibilità di chiedere aiuto, spartire i compiti da portare a termine, o assumere una persona che collabori in casa, allora c’è una sola cosa da fare: giocare di ingegno.

Ci sono moltissimi metodi e trucchetti per sveltire le nostre faccende domestiche, e oggi nello specifico parleremo della pulizia di un elettrodomestico presente in tutte le case ormai: il freezer.

Anche il freezer ha bisogno di una certa manutenzione e, ovviamente, pulizia: pertanto ogni tot di tempo è necessario sbrinarlo per poterlo pulire, una operazione che richiede solitamente molto tempo. Vediamo come fare per accelerare i tempi.

Un metodo infallibile

A meno che non possediate un elettrodomestico No Frost, al momento strumenti meno diffusi, allora dovrete procedere alla sbrinatura: ciò che non sapete è che, forse, commettete gli errori più comuni nello svolgere questa operazione.

Una cosa molto importante da tenere presente è quella di non utilizzare assolutamente asciugacapelli per velocizzare la sbrinatura, né tanto meno coltelli per la rimozione del ghiaccio: entrambi questi metodi possono danneggiare il freezer, nel caso dei coltelli è anche molto pericoloso. Ci sono delle soluzioni, invece, ideali per questi casi: vediamo quali sono.

Le soluzioni

Un metodo molto efficace per velocizzare il processo di sbrinatura è quello di disporre una pentola di acqua bollente e sistemarla all’interno del freezer, dopo, ovviamente, aver rimosso tutti gli alimenti dal freezer. Un metodo analogo che prevede l’uso dell’acqua calda, è quella di inserirla in un contenitore dotato di spruzzino. Con quest’ultimo bisogna poi irrorare i punti che sono maggiormente intasati di ghiaccio, così da facilitarne lo scioglimento.

Un terzo metodo, invece, prevede la possibilità di munirsi di uno strumento specifico, ovvero della spatola antighiaccio, con la quale è possibile rimuovere le parti ghiacciate più ostinate. Ecco che, in un tempo molto minore rispetto alla sbrinatura ‘naturale’ potremo prenderci cura del nostro freezer e pulirlo rimettendolo del tutto a nuovo: basta solo un po’ di ingegno e qualche trucchetto.