2 Euro, controlla sempre se hai questa moneta: vale come una macchina usata | Ce ne sono tantissime

C’è una moneta particolare che potrebbe valere una piccola fortuna: bisogna sempre fare attenzione agli spicci da due euro.

Capita molto spesso di possedere qualcosa di cui non conosciamo il valore: questa circostanza potrebbe succedere proprio con una cosa comune come una moneta da soli due euro.

Gli appassionati di numismatica e i collezionisti sono numerosi al mondo, e se troviamo le monete giuste non sarà certo difficile piazzarle sul mercato, specie se ci aiutiamo con i tanti strumenti che oggi abbiamo a disposizione sul web.

La numismatica rappresenta una delle dimostrazioni che anche cose piccole e apparentemente insignificanti possono avere un valore nascosto se poste sotto agli occhi di chi le sa riconoscere. Ecco perché è utile avere delle precise indicazioni per renderci conto di cosa possediamo.

Vediamo quali sono i segni distintivi da rintracciare nelle monete da due euro: se ne trovate anche solo una potete pensare di affrontare un piccolo investimento.

La moneta ‘vincente’

Come già sappiamo, gli oggetti più rari sono, spesso, quelli che presentano degli errori di fabbricazione: nel caso delle monete si tratta di errori di conio che appartengono a certe specifiche annate.

Nel caso delle monete da due euro, una di quelle a valere di più proviene dalla Francia: per sapere se ne abbiamo una dobbiamo guardare il lato posteriore rispetto a quello sul quale è indicato il valore della moneta, e controllare la forma delle punte delle stelle che si trovano attorno e la posizione del numero ‘2001’.

Un errore che vale moltissimo

Ne troviamo diversi esemplari su ebay: si tratta della moneta francese da due euro con triplo errore “Fehlprägung”. Questo tipo di errore prevede le punte delle stelle tagliate, i numeri zero decentrati e il numero uno posizionato leggermente più in basso.

Questa moneta è quotata circa 5000 euro sul mercato, quindi è giunto il momento di esaminare le nostre monete per verificare se ne abbiamo una proprio uguale a questa! In generale, se troviamo difetti di conio, è sempre bene controllare online se, per caso, ci troviamo davanti a una moneta che vale molto di più del suo conio. Ad esempio, bastano già due errori perché la moneta da due euro ne valga circa 200.