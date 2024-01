Ambra Angiolini, in diretta tv l’annuncio: “Non ho più una gamba” | È finita così

La confessione della bella Ambra Angiolini sconvolge tutti: le sue parole arrivano dritte al cuore dei fan, che si preoccupano per lei.

Nata a Roma, nel 1977, Ambra Angiolini sarà sempre quella ragazzina che scalpita sul palco di Non è la Rai e che ci intrattiene con la sua hit T’appartengo. A renderla celebre, a parte la sua carriera ricca di successi, sia nel mondo della televisione che nel mondo del cinema, è stato anche il sua grande amore con il cantante Francesco Renga. I due sono stati sentimentalmente legati dal 2003 al 2015 e insieme hanno avuto due figli, Jolanda e Leonardo.

La sua bellezza, fatta anche di semplicità e il suo talento indiscutibile, le hanno permesso di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. L’abbiamo vista, ancora una volta, nei panni del giudice, durante l’ultima edizione di X Factor, accanto a Fedez, Morgan e Dargen. Ma, come lei stessa ha sempre confessato, è il teatro a essere la sua vera casa.

Infatti, di recente è tornata sul palco con uno spettacolo che porta in scena la storia di Olivia Denaro, la prima donna che, a metà degli anni ’60, dopo aver subito violenza è stata in grado di rifiutare un classico matrimonio “riparatore”. Ambra sprizza energia da tutti i pori, è una vera guerriera e ama battersi per le cause in cui crede. Nonostante questo, però, ha dovuto combattere contro qualcosa di più grande di lei e lo ha confessato ai suoi fan, che si sono subito allertati. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Le dure parole di Ambra

Ambra Angiolini, oltre al successo ottenuto nel mondo dello spettacolo, è comunque molto attiva anche in azioni di volontariato e, alcuni anni fa, ha iniziato a dare lezioni di teatro ad alcuni gruppi. Proprio in una di queste occasioni, la donna ha iniziato a far eseguire una serie di compiti, come camminare immaginando facesse caldo o freddo.

Dopodiché, ha chiesto ai presenti di camminare con una gamba sola. Tra tutti, due ragazze si rifiutarono di mettersi in gioco. Ambra, non sapendo ciò che si nascondesse dietro quel rifiuto, ha cercato di capirci qualcosa di più. A sua grande sorpresa, però, una delle due dichiarò: “Non ho più una gamba“. Nonostante il primo attimo di imbarazzo, che ha messo in difficoltà l’attrice, tutto sommato il lavoro della Angiolini è stato molto apprezzato da questo gruppo. Il carisma della donna e la sua sensibilità hanno fatto sì che tutti potessero sentirsi vicino a lei.

Il grande cuore dell’ex star di Non è la Rai

Ambra Angiolini ha sempre dimostrato di avere un grande cuore e lo ha riconfermato anche con il messaggio pubblicato in occasione del compleanno della primogenita Jolanda Renga: “Vent’anni fa ti abbiamo messa al mondo e tu ci stai insegnando a starci”.

Ambra farebbe qualsiasi cosa per i suoi figli, i gioielli più preziosi che ha. Non c’è uomo o carriera che tenga, in confronto all’importanza che hanno loro.