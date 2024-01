Affari tuoi, chi è il perfido e misterioso dottore: lo conoscete veramente tutti

Scopri chi è il dottore che fa proposte indecenti nel programma Affari tuoi: ti sveleremo i segreti del programma.

Da anni, ormai, Affari tuoi è il programma che tiene compagnia a milioni di telespettatori su Rai 1, dalle 20:35 alle 21:30 circa. Al timone, al momento, c’è Amadeus, ma sono stati diversi i conduttori che lo hanno preceduto, da Paolo Bonolis, a Flavio Insinna, fino a Max Giusti. Questa ultima edizione, però, ha visto il ritorno del re del Festival di Sanremo, che sa bene come intrattenere il pubblico.

Amadeus, infatti, è un ottimo padrone di casa, che accoglie in studio i concorrenti e li fa sentire a proprio agio, giocando con loro, condividendo le loro emozioni, le loro sconfitte e le loro vittorie. Insomma, pare proprio che sia lui la vera star del programma. Ma, chi segue assiduamente Affari tuoi, sa bene che c’è un’altra figura indispensabile, misteriosa e perfida. Stiamo parlando del dottore, del quale non conosciamo il volto, ma del quale abbiamo imparato a conoscere il modo in cui gioca con i concorrenti, presentando loro delle offerte allettanti e fuorvianti, alle volte.

Oggi, ti sveleremo chi si cela dietro quel telefono, chi si nasconde dall’altra parte della cornetta. Capiremo chi è il tentatore di questo programma che è stato riportato alla luce soprattutto grazie alla conduzione impeccabile di Amadeus. Se sei curioso di scoprirlo, continua a leggere.

Che faccia ha il tentatore di Affari tuoi

Quando si tratta di denaro, diventiamo tutti più deboli e il dottore è perfido perché sa bene come giocare con queste debolezze. Nonostante non conosciamo né la faccia né la sua voce, sappiamo bene che quando squilla il telefono dobbiamo aspettarci di tutto. Finalmente, però, ti sveliamo l’identità di questo personaggio misterioso.

Il dottore di Affari tuoi si chiama Pasquale Romano ed è anche capo autore del programma, laureato in filosofia, da molti anni impegnato nei programmi Rai. Come lui stesso ha raccontato, fu Alberto Castagna a dare una svolta alla sua carriera e a suggerirgli di diventare un autore televisivo. La strada fatta da Romano, infatti, è fitta di successi. L’uomo è stato dottore del programma anche quando alla conduzione c’erano Bonolis, la Clerici e nelle prime edizioni di Insinna e Giusti. Per qualche tempo, è stato sostituito da altri professionisti, ma ora è tornato al suo posto, pronto a tentare di nuovo i concorrenti.

Il successo del programma

Il gioco con i pacchi è diventato, ormai, un vero e proprio appuntamento, atteso da tutti gli italiani. È grazie a come viene organizzato tutto il programma se questo format ha così tanto successo. La suspense tieni incollati allo schermo e la musica da film soprannaturale abbinata alla chiamata del dottore non fa altro che rendere il tutto ancora più avvincente.

Pasquale Romano ha paragonato il suo lavoro a quello di un giocatore di poker, che valuta psicologicamente l’avversario e cerca di metterlo in difficoltà, facendo leva su delle strategie studiate a puntino. Da vero perfido, non si fa intenerire facilmente, ma cerca di premiare i concorrenti coraggiosi e intraprendenti.