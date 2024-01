“Preso per la giacchetta…”: il terribile dramma di Mauro Corona | quello che gli è successo è incredibile

Mauro Corona ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti senza parole: ecco cosa è successo e tutti i dettagli

Mauro Corona, nato il 9 agosto 1950 a Baselga di Pinè, è uno scrittore e scultore italiano noto per programmi televisivi come Cartabianca e per diversi libri tra i più famosi “Gli occhi del bosco” e “Le cinque porte”. Coltiva anche una grande passione per l’alpinismo ha scalato infatti oltre 300 vette italiane ed estere.

Ripercorrendo la sua vita professionale, tra i suoi primissimi lavori vi sono quelli di manovale e operaio in una cava di marmo. Proprio grazie a quest’ultimo si avvicina al mondo della scultura divenendo scalpellino e realizzando opere in legno.

Da quel momento però, la sua carriera cambia rotta e decide di dedicarsi all’arte tenendo la sua prima mostra nel 1975. Nel stesso tempo scrive racconti in cui parla della montagna e della sua terra pubblicando sul quotidiano “Il Gazzettino“. Sempre nello stesso anno raccoglie storie nel suo primo libro “Il volo della mantora“.

Gli anni 2000, invece, sono quelli dove si cimenta completamente nella professione di scrittore toccando diversi generi tra cui il romanzo con “Le voci del bosco”, la poesia, con la raccolta “La ballata della donna ertana”, e la letteratura per bambini con “Storie del bosco antico”. A partire dal 2018 l’autore diviene ospite fisso nel programma televisivo Cartabianca mentre e tra i suoi progetti più recenti ci sono i romanzi “Quattro stagioni per vivere” e “Le cinque porte”.

Mauro Corona e il suo passato

La vita del noto scrittore non è sempre stata tutta rose e fiori. Il critico infatti ha dovuto affrontare periodi difficilissimi legati soprattutto alla sua infanzia.

Dietro la sua corazza forte che oggi mostra, in reatà, si nascondono traumi e cicatrici profonde causate dalle vessazioni di un padre severo. Di questi momenti terribili spesso ne parla in diverse interviste ed uno di questi in particolare, ha colpito per la ferocia con il quale è avvenuto. Ecco le sue parole…

I dettagli dell’accaduto

Mauro Corona nel corso di un’intervista, è sceso nel dettaglio raccontando una parte di quello che ha vissuto e che l’ha sconvolto: “Ho iniziato a bere e a scrivere perché mio padre mi terrorizzava, era un dittatore…quando ero bambino mi prendeva per la giacchetta e mi faceva penzolare nel vuoto tenendomi solo con un dito, per insegnarmi il coraggio. Se perdi l’infanzia non ne esci indenne…io mi sono detto o mi sparo o mi faccio raccontare delle storie…siccome quelle che mi raccontavano non mi piacevano, ho cominciato a scriverle da solo” .

Nonostante le brutali angherie vissute, Corona è riuscito a trovare una via di fuga nell’arte e soprattutto nella scrittura che gli ha permesso di dare sfogo a tutte le sue emozioni represse. Fondamentale è stato anche l’amore per i suoi figli che gli hanno dato la spinta per superare i tragici momenti. “Ho scritto per non pensare, poi è arrivato l’alcol…I traumi infantili non li superi e infatti sono entrato nella dimensione dell’alcol. Poi ho visto che i miei figli ci soffrivano e ho praticato l’astinenza per un anno”, ha aggiunto Mauro. Oggi lo scultore è sposato e ha quattro figli : Melissa, Matteo Martina e Marianna.