Addio acqua luce e gas, con questa scatola toglierai tutti gli allacci: fa tutto lei a costo zero | Non ti arrivano più bollette

Caro bollette: ecco una soluzione per risolvere definitivamente il problema, le persone stanno adottando questo metodo infallibile.

L’indipendenza energetica è ormai un sogno da raggiungere per tutte le persone che vivono stabilmente in Italia visti i forti aumenti in bolletta che si sono verificati negli ultimi anni.

Il caro vita, che comprende l’aumento del prezzo dell’energia, è dipeso da una serie di fattori esterni e interni al Paese, legati all’equilibrio geografico, politico ed economico mondiale.

I cittadini sono molto in ansia per le bollette, specialmente per quelle che giungeranno in corrispondenza con il periodo invernale, durante il quale, si sa, l’utilizzo di riscaldamenti e acqua calda è molto maggiore rispetto alla stagione estiva.

Finalmente è giunta una soluzione facilmente realizzabile per il raggiungimento dell’indipendenza energetica: moltissime persone stanno approfittando prima che diventi un fenomeno diffuso, vediamo di cosa si tratta.

Caro bollette: la soluzione

Siamo ancora lontani, purtroppo, dall’utilizzo di sole energie rinnovabili come quelle del vento e del sole: questa configurazione sarebbe un rimedio perfetto sia per il caro bollette che per il benessere del nostro Pianeta.

Nel frattempo, quindi, si tenta di fare il possibile per economizzare e per trovare dei metodi di risparmio energetico: da oggi, però, sembra ci sia una soluzione innovativa per essere totalmente indipendenti da accadimenti esterni e da fluttuazioni del mercato.

Un traguardo ammirevole

Ciò che serve è la Off Grid Box, una scatola domestica capace di rendere indipendente da allacci e bollette qualsiasi abitazione. Presentata alla Expo di Milano, questa tecnologia è stata sviluppata dalla Fabbrica del Sole di Arezzo. La box è descritta come un modulo di autosufficienza in grado di produrre energia elettrica, raccogliere e trattare l’acqua piovana per usi domestici e irrigazione, produrre acqua calda, riscaldare l’aria e un certo numero di altre funzioni incredibili.

Se siete stanchi di pagare le bollette e restare, ogni volta, con il fiato sospeso, allora Off Grid Box è la tecnologia che fa per voi. Il suo costo parte da un modello base di 15000 euro fino ai 30000 euro per il modello full optional: si tratta di un investimento che sarà ripagato alla grande sul medio e lungo termine. Già utilizzato per alcune situazioni di emergenza, questo strumento è ideale sia per chi vive in una casa indipendente che per chi abita in un condominio, con i dovuti accorgimenti.