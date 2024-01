Carte e bancomat, se ti arriva questo messaggio sei rovinato: ti hanno svuotato il conto | La nuova truffa del pin

Nuove truffe dietro l’angolo è arrivato il messaggio che svuota il tuo conto: ecco di cosa si tratta e tutti i dettagli

Sono sempre più preoccupanti i dati che arrivano direttamente dalla Banca d’Italia circa gli esposti privatistici dei clienti di banche e finanziarie riguardanti i tantissimi casi di frodi. Solo nel 2021 si sono registrati 9900 con una crescita del 20% dal 2012.

Il fenomeno relativo alle truffe sui propri conti bancari è peggiorato con l’arrivo dell’online specialmente in riferimento ai furti di credenziali durante i pagamenti digitali. Oggi più che mai, è l’era in cui attraverso il tuo smartphone avendo i semplicemente i dati salvati, puoi fare qualsiasi tipo di pagamento in tempo reale.

Se da un lato vi è il vantaggio della riduzione dei tempi per effettuare i pagamenti, dall’altro i truffatori non hanno perso tempo nel trovare il modo per raggirare le vittime ed estorcere somme di denaro dal conto corrente.

Per questo motivo, si rende sempre più necessario segnalare tutte le possibili truffe alla Banca d’Italia perchè gli esposti privatisci presentati dai clienti sono uno dei modi per contrastare questo terribile fenomeno che sta prendendo sempre più piede. Fondamentali anche le campagne idonee sui profili di rischio connessi.

Cosa è bene sapere sulle truffe legate alle carte di credito

Conoscere quali rischi potrebbero esserci dietro l’utilizzo di carte di credito e bancomat è di vitale importanza se si vuole evitare qualsiasi tipo di truffa inaspettata. Ciò non significa non dover più utilizzare questo metodo di pagamento ma solo mettere in pratica alcuni accorgimenti.

E’ bene ricordare come le carte hanno permesso di non dover per forza portare con se grandi somme di denaro o più semplicemente se non si ha avuto il tempo per prelevare, queste sono il mezzo giusto per ovviare al problema. Vediamo però l’ultima truffa avvenuta di recente.

L’ultima truffa arrivata

Una nuova truffa è arrivata circa l’attivazione di nuovi bancomat o nuove carte: la truffa dei pin. Questo raggiro è stato studiato da esperti ed è per questo necessario aumentare il livello di attenzione. L’inganno inizia con un sms che può arrivare in coda a quelli della banca, o via mail con un mittente simile a quello reale.

Nel testo viene inserito un nuovo pin della propria carta e delle istruzioni sulle procedure da seguire per attivarla. La comunicazione invita a cliccare su un link o chiamare un numero di telefono. In uno dei due modi, sarà richiesto di verificare i dati della carta e in quel momento, i truffatori riescono ad estorcere tutti i dati compreso il vecchio pin svuotando interamente il conto. Prima di rispondere a qualsiasi comunicazione è sempre consigliabile far riferimento solo ed esclusivamente ai canali ufficiali o alla banca di provenienza (l’app ufficiale, il numero verde di assistenza scritto sulla carta). Evitare di essere truffati non è difficile, l’importante è stare attenti.