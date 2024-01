Cellulare e tumore al cervello, hanno scoperto che il problema è qui: non fare mai più questa cosa | Ti salva la vita

I danni dall’uso continuo del cellulare possono essere terribili, segui questo consiglio che potrebbe salvarti

L’introduzione degli smartphone nella nostra società ha completamento influenzato le nostre vite nell’ultimo ventennio. Le continue evoluzioni poi, hanno contribuito a creare un vero e proprio universo interattivo che crea un’assoluta dipendenza.

L’uso produttivo e sano non comporta effetti dannosi al contrario dell’uso compulsivo che invece potrebbe avere conseguenze drammatiche nella propria vita relazionale e affettiva, professionale e rendimento scolastico o universitario.

Il cellulare è diventato il modo con il quale si rimane sempre “connessi” grazie all’utilizzo di una rete stabile, tanto che esiste la paura di non essere rintracciabili e privi di cellulare definita come nomofobia (cioè paura di non avere il telefonino con sé).

L’uso continuo di questo strumento è ormai considerato la normalità compreso nei momenti più impensabili, al contrario esserne privi è diventata l’eccezione e molti non riescono proprio più a farne a meno.

Gli smartphone e i social network

Così come la tecnologia è andata avanti negli anni, allo stesso modo la diffusione della rete ha creato quello che può definirsi il nuovo internet: il mondo dei social network. Altro non è che una rete sociale in cui sono presenti individui connessi tra loro da dei legami sociali.

L’insorgere di questo fenomeno ha portato ad intensificare le ore da passare davanti allo schermo del proprio smartphone. In molti si sono chiesti se questo uso continuo e costante comporti davvero l’insogere dei tumori al cervello come qualcuno sostiene.A tal proposito sono intervenuti sull’argomento gli scienziati. Ecco cosa hanno detto.

Parlano gli scienziati: ecco la verità sugli smartphone

Il dubbio sugli eventuali danni legato all’uso degli smartphone è stato affrontato da numerosi esperti che hanno affermato che non vi è nessun caso-effetto tra le due situazioni, con specifico riguardo agli smartphone di ultima generazione, prodotti negli ultimi anni. L’unico effetto riscontrato con un piccolo aumento è stato il rialzo a livello dell’incidenza dei glomi e del neurinoma, ma questo, non lede in maniera particolarmente significativa sul nesso causa-effetto, che rimane ancora nullo e non tangibile.

Oltre questo, gli scienziati si sono anche espremessi sul problema delle onde a radiofrequenza, dato che molti studi hanno riportato che non inducono in alcun modo mutazioni a livello dell’organismo umano, ma l’unico effettivo negativo che comporterebbero, sarebbe un leggero riscaldamento dei tessuti che si trovano a contatto diretto con i rispetti dispositivi, come smartphone e quant’altro. In sostanza, insomma, quel che consigliabile è sicuramente un uso meno frequente degli smartphone ma sull’insorgenza dei tumori non vi è alcun rischio.