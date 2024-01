Contatore elettrico, attacca questa semplice cosa su questo componente e non paghi più: è illegale ma funziona

Basta applicare questo metodo per risparmiare sulle bollette: purtroppo non è legale, è certo solo che funziona.

Anche i costi dell’energia elettrica, oltre al costo del gas, stanno lentamente lievitando sempre di più a causa della scarsità di risorse sul pianeta e di alcuni equilibri compromessi dal punto di vista globale.

Molti avevano pensato che utilizzando, ad esempio, la pompa di calore al posto dei termosifoni per mantenere la casa calda, avrebbero potuto evitare i costi esorbitanti del gas: il problema è che anche l’energia elettrica ha un costo piuttosto elevato.

Di conseguenza, non sono poche le persone che cercano delle soluzioni anche se si trovano in una zona grigia in termini di legge per poter sbarcare il lunario e quanto meno arrivare a fine mese anche durante l’inverno.

La soluzione c’è, anche se è illegale funziona e non sono poche le persone che ne parlano e la raccomandano per poter affrontare un inverno specie se rigido.

Il contatore

Il tutto sembra riguardare i contatori Enel, che ha adottato una strategia di trucco contatore per garantire una corretta misurazione dei consumi e un’efficace fatturazione ai propri clienti, si tratta di un metodo che apparentemente non può essere manomesso.

Questa è una vera prova di trasparenza da parte dell’Enel, che in questo modo tutela sia sé stessa che il cliente garantendo una misurazione molto precisa per evitare errori anche solo di approssimazione.

Il contatore elettrico

L’unico problema del dispositivo Enel è l’eventualità in cui si possa attivare in caso di sovraccarico: fortunatamente è disponibile un metodo per evitare che questo accada. Nello specifico, è possibile utilizzare un interruttore magnetotermico che isola l’impianto quando questo raggiunge una certa soglia di energia elettrica. Non solo: è possibile anche installare un filtro sovracorrente direttamente sulle prese che evita il superamento dei limiti consentiti.

Grazie alle componenti magnetiche, questo apparecchio può influenzare il movimento degli ingranaggi interni responsabili della registrazione dei consumi, facendo sì che il conteggio sia poi sottostimato. Un’altra cosa di cui assicurarsi per avere una stima precisa del consumo di energia elettrica è assicurarsi che non vi sia stata nessuna manomissione del contatore o se si è stati inconsapevolmente vittime di furto di energia elettrica: per fare ciò basterà controllare il contatore alla ricerca di fili scollegati o manomessi.