Giulia Stabile in sofferenza, l’appello è distruttivo: “Aiutatemi”

Una promessa del mondo dello spettacolo, la giovanissima ballerina Giulia Stabile sembra stare attraversando un periodo particolare.

Giulia Stabile è divenuta conosciuta grazie alla sua partecipazione al talent show di Canale 5, uno dei più visti di sempre, Amici di Maria De Filippi.

Uscita dal programma con già moltissimi fan, Giulia si è anche cimentata all’interno dello stesso proprio come professionista ballerina.

Non solo: negli ultimi tempo ha iniziato a co-condurre un altro programma molto popolare, in onda nella prima serata del sabato. Si tratta dello show Tu Sì Que Vales, un talent simile alla Corrida e a Italia’s Got Talent ma con tanti personaggi ed elementi imprevisti che include la partecipazione di una grande star come Sabrina Ferilli.

Il sorriso della ballerina è una delle cose che più la caratterizza: ultimamente, però, lo vediamo meno per dei motivi che vanno oltre la sua sfavillante carriera. Vediamo quali.

Una sofferenza per Giulia

Stabile è stata anche al centro della cosiddetta cronaca rosa per la sua storia con il cantante Sangiovanni, che ha incontrato proprio nella scuola di canto e ballo più famosa del Paese.

Il problema sono le continue ipotesi di crisi e di fine della loro storia, quando in realtà sono una coppia fissa ormai da qualche tempo. Le ultime sedicenti indiscrezioni, però, hanno fatto sì che la ballerina reagisse, eccome.

Lo “sfogo” di Giulia Stabile

Giulia Stabile ha parlato a cuore aperto al popolo del web: a quanto pare ogni giorno le arriverebbero moltissime segnalazioni in cui si insinua che il suo fidanzato non sia fedele, talvolta con video e foto correlati generalmente falsi.

L’ultima segnalazione insinuava che il fidanzato stesse abbracciato a una ragazza in discoteca: una goccia che ha fatto traboccare il vaso. “Sono arrivata al limite con queste continue invenzioni. Vi prego fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”, ha detto la ballerina, rivolgendosi ai propri follower e chiedendo loro di smettere. Infatti, già in precedenza, i due avevano deciso di tenere la loro storia d’amore lontano dai social, forse proprio pensando a questo tipo di reazioni da parte del pubblico e di invasioni da parte di follower o persone che hanno interesse affinché i due siano insicuri l’uno dell’altra.