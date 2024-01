Amici, l’allievo fa volare calci e pugni: Ha perso la testa | Coinvolta Arisa

Un episodio davvero incredibile ha coinvolto uno degli allievi della scuola più famosa d’Italia e Arisa nelle sue vesti di coach.

La famosa cantante Arisa è ormai celebre per la sua voce bellissima che ha incantato milioni di persone in Italia sin dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo.

Vinse, infatti, quando ancora era poco conosciuta, con il singolo Sincerità: fu amata e chiacchierata anche per il suo look anticonvenzionale e i suoi occhiali che la resero una icona già al suo debutto in Rai.

Non solo: ultimamente ha partecipato di nuovo alla trasmissione più vista di sempre, Belve, condotta da Francesca Fagnani. In questa occasione tutti hanno rinnovato la loro simpatia per la cantante e la sua spontaneità.

A quanto pare, dopo l’approdo di Arisa ad Amici, sembra essere accaduto di qualcosa di davvero assurdo che l’avrebbe coinvolta in prima persona, un momento dio grande frustrazione: vediamo cosa è accaduto.

Il caos ad Amici

Il tutto si è configurato proprio nella Casetta di Amici, come reazione a una decisine presa proprio dalla coach di canto Arisa.

La decisione riguarda proprio uno degli strumenti a disposizione dei coach, ovvero il guanto di sfida, che può essere utilizzato in vari modi e con vari scopi: in questo caso la coach di canto aveva scelto di far sfidare Wax, un suo allievo, e Cricca, allievo di Lorella Cuccarini. La prova, ovviamente, mirava a far risaltare lo stile e le qualità di Wax e mettere invece in risalto eventuali punti deboli di Cricca.

beppe fiorello e il cast di stranizza d’amuri quando giovedì sera hanno letto che era stato avvistato wax fuori dagli studi #amici22pic.twitter.com/xMV2lnIUgj — 🧚 (@caveauu) April 4, 2023

L’ironia del web

La reazione di Wax, però, non è stata delle più felici dopo il tentativo di scrittura delle barre per la prova, al punto che ha avuto uno sfogo abbastanza violento: “Ma p**ca pu**ana. Non mi viene niente. Non mi vengono le barre”, avrebbe detto.

Insomma, di certo Wax dovrà ritrovare una certa calma e concentrazione per poter scrivere ed eseguire a regola d’arte il pezzo assegnatogli, ovvero Bad Day di Daniel Powter. Diversa invece la reazione dello sfidante Cricca, che ha dichiarato: “Mi aspettavo questa prova, è da un pò che insiste sulla personalità che io credo di avere. Credo si aspetti che io scriva delle barre anche se non lo faccio mai. Vediamo in sala cosa riesco a fare”.