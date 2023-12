Mina, il grande ritorno in pubblico: nessuno l’ha riconosciuta | Ecco com’è diventata

La grandissima cantante Mina e la sua scelta di ritirarsi dalle scene: oggi la vediamo in un modo che nessuno avrebbe potuto immaginare.

Mina è il simbolo di un’epoca e un’icona della musica italiana che sarà per decenni, o forse per sempre, integrata nel tessuto sociale e nella memoria collettiva della popolazione italiana.

Una donna senza tempo, Mina ha scelto anni fa di ritirarsi dalla scena pubblica, una scelta ha h contribuito a consolidare il suo ruolo di icona della musica vista l’immagine che è rimasta come fosse immutata nell’immaginario delle persone.

La sua musica, tra l’altro, parla con lei, e non le serve certo apparire per ricordare la propria esistenza: i suoi brani di successo sono indelebili, così come le collaborazioni con numerosi artisti altrettanto famosi.

Ultimamente, però, sembra essere ricomparsa in video e tutti sono rimasti stupiti dalla modalità in cui il tutto è avvenuto: vediamo cosa è successo nello specifico.

Mina e la ricomparsa

In questo periodo c’è un gran parlare di Intelligenza Artificiale, a partire da Chat GPT e ramificandosi per tutte le applicazioni e i tool esistenti per l’utilizzo di questa risorsa tecnologica tanto preziosa quanto inquietante.

Il ritorno di Mina in video è proprio il frutto di un progetto realizzato sfruttando l’IA, i cui limiti e vantaggi sembrano non essere ancora del tutto chiari all’umanità, ma della quale, per il momento, è possibile sfruttare sicuramente la parte più bella di tutte.

Un video spettacolare

A realizzare il video sono stati gli studenti dall’AI Lab dell’Università IULM di Milano, che si sono impegnati nel rispondere in modo efficace alla domanda “Che aspetto avrebbe il video di una canzone di Mina realizzato dall’intelligenza artificiale?”. Il risultato è davvero spettacolare, ed è possibile trovarlo online assieme al brano che hanno scelto: abban-dono.

Si sa, la tecnologia è uno strumento controverso, che molti temono e altri amano: ciò che è sicura è che non è possibile fermare questo tipo di evoluzione, nonostante i molti studi attuali sull’impatto che l’IA avrà sulla nostra società, i risultati saranno accessibili e ben definibili solamente con il tempo, attendendo che tutti gli elementi e gli eventi che condizionano la contemporaneità interagiscano che l’avanzare del progresso tecnologico andando a creare quella che sarà la società del futuro prossimo. Nel frattempo godiamoci un video meraviglioso che si basa sul ritorno eventuale di una star senza tempo.