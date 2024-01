Lavatrice, versa due gocce di questo liquido nel cestello: a fine mese risparmi un capitale in bolletta

Scopri come risparmiare, utilizzando la lavatrice, sulle spese di fine mese: la tua bolletta non sarà stata mai così leggera.

I rincari dell’energia elettrica hanno portato a un aumento incontrollato delle bollette di fine mese. Molte le famiglie che si sono trovate in difficoltà davanti le cifre spropositate da pagare e molte le famiglie che hanno dovuto stringere la cinghia e utilizzare solo i dispositivi più necessari.

Tra tutti gli elettrodomestici presenti in casa, ce n’è uno di cui non riusciamo proprio a fare a meno, ovvero la lavatrice. Uno dei consigli per risparmiare è quello di acquistarne una che appartenga a una buona classe energetica, in modo tale da ridurre gli sprechi e regolare i consumi. Tuttavia, c’è un altro trucchetto che forse non conosci e che ti permetterà di ricevere una bolletta più leggera.

Fare il bucato è una necessità per tutte le case ma, se metterai in pratica questo suggerimento, potrai goderti la tua lavatrice senza avere il timore di ricevere una stangata a fine mese. Scopri come sfruttare il rimedio fai da te per salvare le sorti del tuo portafoglio.

La soluzione home made che abbatte gli sprechi

Risparmiare sulla lavatrice potrebbe sembrare un’utopia, eppure basta davvero poco. Grazie al metodo che stiamo per suggerirti, non solo ridurrai le spese, ma farai del bene anche a te stesso e all’ambiente. La soluzione naturale e semplice sta nel creare un detersivo fatto in casa, con ingredienti naturali, semplici da reperire ed economici.

Ti serviranno 100 grammi di sapone di Marsiglia, 2 litri di acqua, 120 ml di aceto bianco, 3 cucchiai di bicarbonato. Inizia con il portare a ebollizione un litro d’acqua, aggiungendovi poi qualche scaglia di sapone. Quando quest’ultimo si sarà sciolto completamente, versa l’aceto e il bicarbonato di sodio. Se noti che il composto non si miscela in modo corretto, aiutati con un mixer e aggiungi un olio essenziale a tuo piacere.

Come utilizzare il detersivo fatto in casa

Dopo aver creato il tuo detersivo, lascialo riposare per 24 ore circa. Se dovesse essere troppo denso, aggiungi l’altro litro di acqua. Dopo averlo versato in un contenitore e averlo agitato per bene, il detersivo è pronto per essere utilizzato. Fin dal primo lavaggio, noterai che i tuoi capi avranno un profumo mai avuto prima.

In questo modo, non solo adotterai una logica ecologica e naturale, ma risparmierai anche molto denaro sull’acquisto di prodotti commerciali per lavatrice.