Pellet, con questo trucco spendi la metà ogni mese: ti basta usare il bruciatore così

Scopri come spendere di meno, senza rinunciare alla tua stufa a pellet: questo trucchetto ti svolterà l’inverno.

L’inverno e il freddo costringono tutti a ricorrere a fonti di calore che rendono le abitazioni più accoglienti e confortevoli. Purtroppo, però, sempre più famiglie devono fare i conti con i rincari di energia elettrica e gas, e con bollette sempre più opprimenti. È per questo che, negli ultimi anni, sta spopolando l’acquisto e l’utilizzo di una fonte di calore alternativa, ovvero la stufa a pellet.

Questo dispositivo, infatti, permette di riscaldare l’ambiente domestico risparmiando, se si seguono i consigli e i suggerimenti giusti. Nel tempo, anche i sacchi di pellet hanno aumentato il loro valore, ma restano comunque più economici del tradizionale riscaldamento a gas. Inoltre, il pellet è un materiale sostenibile e l’utilizzo di questo apparecchio è davvero semplice e pratico.

Anche la pulizia è molto più veloce rispetto a quella di un camino o di un termocamino, ad esempio. Inoltre, se scegli una stufa più tecnologia, puoi persino programmare accensione e spegnimento a distanza, anche se non sei a casa. Vediamo, però, come poter risparmiare ulteriormente, per salvaguardare le nostre economie.

Come consumare meno pellet

Quando acquisti una stufa a pellet è opportuno pensare al futuro, per un risparmio a lungo termine. Per questo motivo, scegli un dispositivo che sia compatibile con pellet di qualità, che ti permette di ridurre i consumi, dandoti comunque un’ottima resa, senza danneggiare la stufa. Devi prestare anche molta attenzione al grado di umidità e scegliere un pellet che sia al di sotto del 10%, così da evitare che aumentino costi e consumi.

Ma, il vero segreto sta nel bruciatore. La fase di maggiore consumo è l’accensione ed è per questo che, per risparmiare ancora di più, ti suggeriamo di impostare il bruciatore alla massima potenza, così da partire alla grande e riscaldare l’ambiente il più velocemente possibile. Una volta che la stufa si sarà stabilizzata, riduci la potenza e goditi la tua casa, senza pensare a sprechi di energia e di materiale.

L’importanza della manutenzione

Ovviamente, quando parliamo di dispositivi, il primo passo da compiere per un risparmio costante e duraturo è la manutenzione ordinaria. Prevenendo eventuali danni e malfunzionamenti, non solo potrai tenere sotto controllo gli sprechi e i consumi inutili, ma eviterai anche ulteriori spese.

Anche se il caldo è sempre un piacere, poi, ricorda di non superare mai i 22 gradi all’interno dell’ambiente domestico. Questo per due fattori: uno che va a incidere su un aumento dei consumi e quindi dei costi, e un altro che ha a che fare con la tua salute, perché l’ambiente risulterebbe troppo secco e non gioverebbe alle condizioni di chi ci vive.