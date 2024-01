Pannelli fotovoltaici, puoi dirgli addio, arriva il nuovo dispositivo: costa 5 volte meno e produce più energia | Lo paghi meno di una caldaia

Una soluzione innovativa rimpiazzata da una ancora più innovativa: giunge un dispositivo per una efficienza energetica alternativa.

Il costo dell’energia negli ultimi anni è diventato sempre più un problema per i cittadini del Bel Paese: sia i privati che chi possiede negozi o uffici sono alle prese con le bollette da record di fine mese o bimensili.

Ormai da molti anni l’umanità non può più fare a meno dell’energia, dato che la società è in gran parte basata su questa risorsa che ha valore quasi inestimabile, che sul mercato sta continuando a crescere andando a impattare su famiglie e cittadini.

Sono diversi gli stratagemmi e le accortezze che si possono avere per potersi destreggiare e poter superare indenni questa crisi energetica: dato che la transizione sembra essere ancora in alto mare, i ricercatori stanno brevettando delle alternative rispetto all’energia erogata dai servizi convenzionali.

Tra questi c’è sicuramente l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici, che permettono l’accumulo di energia grazie allo sfruttamento della fonte rinnovabile del sole: anche questi, però, hanno i loro difetti, vediamo un apparecchio innovativo per raggiungere una quasi indipendenza energetica.

Una novità impattante

Nel corso degli anni le tecnologie per ottenere energia rinnovabile si sono moltiplicate, seppure il loro utilizzo è ancora parecchio limitato.

Arriva un particolare elettrodomestico che permette di catturare l’energia solare, senza però tutto l’ingombro dei pannelli fotovoltaici.

Energia solare a portata di spina

Il nuovo apparecchio che permette con semplicità di raccogliere l’energia solare si chiama plug and play, ed è un dispositivo, una sorta di elettrodomestico, in grado di accumulare energia se posto in un luogo assolato. Bisogna, infatti, posizionarlo sul tetto o sul balcone per fare sì che funzioni, e in seguito sfruttarlo in casa con qualunque elettrodomestico o apparecchio che ha bisogno di energia per funzionare.

Il suo costo è di soli 700 euro, dei soldi che con le giuste condizioni si ammortizzeranno in pochissimo tempo. Al contrario, un impianto fotovoltaico richiede un investimento di circa 4000 euro, che possono salire di molto in base alle caratteristiche dell’impianto. Il plug and play non ha bisogno di autorizzazioni o pratiche burocratiche per essere utilizzato, e basta l’aiuto di un tecnico per l’istallazione, che sarà piuttosto semplice. Chissà se si tratta di un congegno del futuro.