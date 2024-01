Paolo Del Debbio, avete mai visto l’ex moglie? È un personaggio molto più famoso di lui | Ecco chi è

Il noto conduttore e personaggio televisivo ha una storia passata intrecciata niente di meno che con un’altra persona famosa.

Il noto conduttore ha un passato altrettanto noto, ma non tutti forse sanno che la sua ex moglie era almeno famosa proprio quanto lui.

Del Debbio è conosciuto soprattutto per la conduzione di diverse trasmissioni di attualità e talk, come ad esempio Quinta Colonna, su Mediaset, un lavoro che ha sempre eseguito con grande professionalità, competenza, passione e anche un po’ di polso quando necessario, per dare spazio a tutti gli ospiti.

Attualmente, sin dal 2019, conduce un altro programma contenitore di attualità, intitolato Dritto e Rovescio, ancora una volta riscuotendo un grandissimo successo in termini di ascolti e affezionati.

Ricordate chi è la sua ex moglie? Si tratta di una donna davvero celebre impegnata nel campo delle telecomunicazioni, seppure in modo molto diverso dal suo ex.

Una ex famosissima

La notorietà e la fama di Paolo sono cresciute, negli anni, a livello praticamente esponenziale, facendo sì che nascesse persino una certa tendenza a fare una sua imitazione.

Nello specifico, nella trasmissione Quelli che il calcio, una delle parodie del conduttore divenne particolarmente nota: si trattava di quella perfettamente eseguita dal comico Ubaldo Pantani. Non solo, ricordiamo anche i trascorsi politici di Del Debbio, che nel 1995 viene candidato dal Polo per le Libertà alla presidenza della Regione: sfortunatamente per lui perse la sfida con altri candidati. Non ha, però, perso la propria ambizione: è diventato poi assessore per le periferie e la sicurezza nella giunta comunale milanese.

L’ex moglie Nieri

Si tratta proprio di lei, Gina Nieri, una donna che ha ricoperto un ruolo importante ancora all’interno di Mediaset: nello specifico aveva assunto il ruolo di consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo Mediaset. Con Nieri, laureata in Scienze Politiche all’Università di Pisa, Del Debbio ebbe ben due figlie: Maddalena (1989) e Sara (1992).

Nieri è una donna molto stimata, grande professionista nel campo della comunicazione e del giornalismo, e tutt’ora ricopre la posizione di Direttore Divisione Affari Istituzionali, Legali e Analisi Strategiche con grande successo. Finalmente anche voi conoscete tutto il passato del famoso conduttore televisivo, che promette una lunga e prospera carriera nel mondo della telecomunicazione con un successo davvero costante.