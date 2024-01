Luciana Littizzetto, in costume al mare lascia senza parole: nessuno l’aveva mai vista così

Luciana Littizzetto per la prima volta si mostra in una veste completamente nuova soprendendo davvero tutti: tutti i dettagli

Luciana Litizzetto, nata Torino nel 1964, è una comica, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, doppiatrice e docente italiana.

I suoi primi passi li muove in alcuni spettacoli di cabaret prima di esordire in Tv nel 1991, nella trasmissione “Avanzi”. Dopo due anni approda a Radio Due con la conduzione “Hit Parade” fino ad arrivare, negli anni successivi, ad apparire sempre più spesso nei programmi Rai.

Anche nel cinema lascia il suo contributo con “Tutti giù per terra” e “Tre Uomini e una gamba” riscuotendo molto successo. Continua così a dividersi tra Tv, cinema e radio e nel 2000 esce anche il suo libro “Ti amo bastardo”.

Non manca la sua presenza come ospite in molte trasmissioni, tra cui “C’è posta per te”, “Maurizio Costanzo Show” e “Mai Dire Domenica”, senza mai abbandonare la sua passione per la scrittura. Dal 2005 diventa membro fisso del Cast “Che tempo che fa” dove crea monologhi satirici sulla politica e l’attualità. Oggi Luciana è una della donne dello spettacolo più amate, infatti, grazie alla sua innata ironia e schiettezza è in grado di dire qualsiasi cosa anche la più sconvolgente.

Il passaggio dalla Rai a Discovery di Luciana Littizzetto

Dopo diciotto anni consecutivi al fianco di Fabio Fazio nella trasmissione “Che tempo che fa”, la Littizzetto ha seguito il suo amico conduttore sul canale Nove di Discovery.

Il quasi ventennio televisivo in Rai per la comica torinese è stato senza dubbio molto redditizio tanto da permetterle la costruzione di un suo piccolo “impero” sicuramente remunerato anche molto di più rispetto a quello di Fazio. In una delle ultime puntate del talk show di Rai 3, Luciana ci ha tenuto comunque a salutare la grande emittente con una letterina: “È finita, non abbiano superato la crisi del settimo Governo…. Ho iniziato qui la mia carriera quando Don Matteo era in seminario, Montalbano aveva i cappelli e Vespa aveva solo due nei. Ti voglio bene Rai perché non sei la parte politica che ti controlla. Sei gli artisti. Mi lasci ricordi straordinari, mi lasci Fabio che mi dovrò portare dietro alla prova del Nove […]”.

Luciana Litizzetto come non l’avete mai vista

La conduttrice torinese si è sempre mostrata al pubblico con la sua innata simpatia in grado di coinvolgere chiunque. Con lei infatti, le risate sono assicurate. Oltre questo aspetto schietto e allegro, però,c’è anche un lato molto attento a salvaguardare la sua vita privata. Luciana proprio per questo motivo ha sempre preferito godersi la sua intimità lontano dalle telecamere.

Eppure i paparazzi sono riusciti a riprenderla in una versione completamente inedita che nessuno si aspetterebbe. Nello specifico, la donna, è stata immortalata in una giornata al mare in cui indossava un bellissimo bikini nero con un top dallo scollo all’americana e uno slip a vita bassa che sottolineava ancora di più il suo fisico asciutto e tonico. Insomma nonostante i suoi 58 anni, Luciana, possiede una forma fisica del tutto invidiabile.