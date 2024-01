Maria De Filippi, dopo Maurizio Costanzo c’è proprio lui nel suo cuore | Adesso vivono nella stessa casa

La scomparsa del marito è stata un duro colpo per la nota conduttrice televisiva: per fortuna c’è qualcuno pronto a scaldarle il cuore.

Maria De Filippi, anche detta ‘Queen Mary’ dai fan più affezionati, è la conduttrice più stimata di sempre in Mediaset: dopo anni conduce in modo egregio i suoi programmi di punta.

Tra questi vi sono C’è Posta per te, la trasmissione che riunisce famiglie o amici che non si parlano da anni, Uomini e Donne, il dating show più longevo e famoso della televisione italiana, e Amici, la trasmissione che vede sfidarsi a colpi di performance dei giovani versati nelle arti del canto e del ballo.

Non solo, negli ultimi anni anche Tu Sì Que Vales ha avuto un grandissimo successo, e ancora di più da quando a far parte della trasmissione c’è una star d’eccezione come Sabrina Ferilli.

Questo è stato un anno complesso per la conduttrice, che ha visto andarsene il marito con il quale aveva passato molti anni di vita matrimoniale: sembra che qualcuno, per fortuna, fosse pronto a risollevarla.

Un amore per Maria

Ancora nel pieno della sua scintillante carriera, dopo una vita costellata di successi, Maria De Filippi ha dovuto affrontare la morte di Maurizio Costanzo, suo compagno di vita.

Altrettanto famoso e competente nel suo lavoro, il suo programma, Maurizio Costanzo Show, ha segnato tutta un’epoca, e alcuni spezzoni sono tutt’ora conosciuti anche dalle persone appartenenti alla generazione più giovane.

La solitudine di De Filippi alleviata

A far compagnia alla famosa conduttrice, c’è, per fortuna, il suo bellissimo cagnolino Giovanni: i più appassionati o avranno senza dubbio notato anche qualche volta in trasmissione, accanto proprio alla sua padrona. Non è certo un segreto che Maria De Filippi abbia una grande passione per gli animali e soprattutto per i cani.

Si è sempre spesa, infatti, per cause a lei care, come, ad esempio, proprio quella che riguarda l’abbandono degli animali, o la loro adozione: negli ultimi mesi, subito dopo la trasmissione Uomini e Donne, vanno in onda degli spot che pubblicizzano i cani del canile di Muratella che ancora non hanno trovato una famiglia. Questo è uno dei tanti pregi della famosa celebrità, che tende a difendere sempre le persone o gli animali, in questo caso, più bisognosi: tanto di cappello a questa conduttrice fantastica e piena di amore e compassione.